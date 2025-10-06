Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye Üçüncü Kez 6 Ay Giriş Yasağı

Sabri kararın "zulüm ve keyfi" olduğunu söyledi

Mescid-i Aksa'nın 85 yaşındaki İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in kendisi hakkında üçüncü kez 6 ay süreyle Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı kararı aldığını belirterek karara tepki gösterdi.

AA muhabirine konuşan Sabri, İsrail'in verdiği 6 aylık giriş yasağı kararıyla üst üste üçüncü defa Mescid-i Aksa'ya girişinin engellendiğini söyledi.

Sabri, karar hakkında, "Bu karar, zulüm ve keyfi olmakla birlikte ibadet özgürlüğüne de aykırıdır. Aynı zamanda Mescid-i Aksa'nın yönetiminden sorumlu olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetkilerine karşı bir saldırıdır." dedi.

İmam Hatibi Sabri, İsrail'in önceki yasağının ağustos ayının sonunda bittiğini, son yasağın 28 Eylül'de başladığını ve 28 Mart 2026'da biteceğini ifade etti.

Yaklaşık bir yıldır Mescid-i Aksa'dan uzak kaldığını vurgulayan Sabri, "Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Mescid-i Aksa’dan uzak kalmadım." ifadelerini kullandı.

Kudüs Yüksek İslam Konseyi ise Sabri hakkında alınan kararı "ciddi ve kabul edilemez bir ihlal" olarak nitelendirerek bunun "dini ve siyasi açıdan tehlikeli bir karar" olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'in Mescid-i Aksa'ya girişi yasağı da İsrail tarafından ağustos ayında 6 ay süreyle uzatılmıştı.