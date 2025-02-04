Meslek Yüksekokulları: Geleceğe Yönelen Eğitim Stratejileri

Meslek Yüksekokullarının Mevcut Durumu ve Geleceği Çalıştayı Düzenlendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, düzenlenen 'Meslek Yüksekokullarının (MYO) Mevcut Durumu ve Mesleki Eğitimin Geleceği' çalıştayında önemli açıklamalarda bulundu.

Özvar, “Bizim derdimiz, sektör, sivil toplum ve diğer paydaşlarımızla beraber yükseköğretim alanında ihtiyacı duyulan üst niteliklere sahip personel ile mesleğe kısa zamanda intisap eden mezunlarımızın niteliklerini artırmak” dedi. MYO’ların, ülkenin kalkınma hedeflerine hizmet eden yapıya kavuşması için devam eden çalışmalara vurgu yaptı.

Geleceğe Yönelik Stratejiler

Çalıştayın, MYO'ların daha güçlü bir geleceğe hazırlanmasında önemli katkılar sunacağını belirten Özvar, bu kurumların iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusunun stratejik bir avantaj olduğuna dikkat çeken Özvar, bu potansiyeli en verimli şekilde kullanmayı hedeflediklerini aktardı. “Meslek yüksekokullarımızın eğitim kalitesini artırmak, iş dünyasıyla daha güçlü işbirlikleri geliştirmek ve mezunlarımızın istihdam edilebilirlik oranlarını yükseltmek temel amaçlarımız arasında.” dedi.

Yeni Programlar ve Uyum Sağlama

Özvar, YÖK'ün istihdamla doğrudan ilişkilendirilen programların açılmasına ve mevcut programların sektörel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesine büyük önem verdiğini belirtti. “Her bir MYO'nun bölgesel ve sektörel ihtiyaçlara duyarlı, istihdamı önceleyen ve sürdürülebilir mesleki eğitim modeliyle faaliyet göstermesi hedefimizdir.” dedi.

Meslek yüksekokullarının işlevini yitiren veya talep edilmeyen programlarının gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Özvar, “YÖK olarak bu tür programların kapatılması ya da güncel ihtiyaçlara uygun şekilde dönüştürülmesi için stratejik bir süreç başlatmış bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.

Yeni Üniversite ve Program Duyuruları

Özvar, geçtiğimiz yıl 20 üniversitede 72 yeni ön lisans ve lisans programı açtıklarını hatırlatarak, bu bölümlere büyük ilgi olduğunu belirtti. “İlerleyen dönemde yapay zeka ve bilişim tabanlı programlara sahip üniversite sayısını 70'e çıkarma kararı aldık.” dedi.

Yeşil Dönüşüm ve Dijitalleşme Programları

Özvar, sağlık alanında dijitalleşme üzerinde de çalıştıklarını ve yeni programların gelişimi için Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurumlar ile ortak çalışmalar yürütüleceğini belirtti. “Dijital teknolojiler ve yeşil dönüşümle ilgili insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için de yeni programlar üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

İstihdamı Artırma Hedefi

MYO’ların hem yerel hem de ulusal ekonomiye daha fazla katkı sunmasını amaçladıklarını dile getiren Özvar, “Sektör temsilcileriyle yapılan toplantılar ve işbirliği sayesinde iş dünyasının taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilen bir mesleki eğitim modeli oluşturmayı hedefliyoruz.” diye ekledi.

Son olarak, organize sanayi bölgelerinde (OSB) kurulan MYO’ların etkili örnekler olduğunu belirten Özvar, “Bu okullarda eğitim alan öğrencilerin staj ve uygulama imkânları, iş bulma oranlarını artırmaktadır.” dedi. Sektör temsilcilerinin bu süreçte daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı.