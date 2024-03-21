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Meteoroloji 17 il uyarı verdi! Hem sağanak hem de yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel verileri açıkladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre, 17 il için sarı kodlu uyarı geldi. Uyarılar, yoğun kar yağışı, şiddetli yağmur, sel, çığ tehlikesi ve fırtına gibi konuları içeriyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 14:02
Meteoroloji 17 il uyarı verdi! Hem sağanak hem de yoğun kar yağışı geliyor

Güncel verileri değerlendiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illerde şiddetli yağmur, kar, sel, çığ düşmesi, fırtına gibi durumlar için açıklama yaptı. 17 il için sarı kodlu uyarı veren yetkililer, vatandaşlardan olumsuz hava şartları karşısında dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor

Edinilen son bilgilere göre, Doğu Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Bu bölgede Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş gibi iller su baskınları, sel, yıldırım gibi olumsuz durumlar açısından uyarıldı.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Batman, Siirt Hakkari, Şırnak illerinin yanı sıra Elazığ, Muş, Mardin gibi illerde de şiddetli yağışların yaşanabileceği bilgisi verildi. Öte yandan bu bölgede, yüksek yerlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlar, şiddetli yağışlardan dolayı sel, su taşkınları, fırtına, tipi ve çığ gibi tehlikelere karşı uyarıldı. Ayrıca hava muhalefeti nedeniyle ulaşımda da aksamalar olabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Çığ tehlikesi ve fırtına

Hava şartları nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için çığ tehlikesi uyarısı verildi.

Güney Ege için ise yetkililer şiddetli rüzgar ve fırtına konusunda uyardı. Oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

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