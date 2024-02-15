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Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı yapıldı: İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İstanbul'da yağmur alarmı verildi. Sabah saatlerinde başlayan yağışlar, kuzey ilçelerde daha şiddetli olacak. Su baskını ve ulaşım sorunlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Peki önümüzdeki 5 gün yurtta hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 5 günlük hava tahmini…

Yayın Tarihi: 15.02.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 11:09
Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı yapıldı: İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Sabah saatlerinde İstanbul'da yağmur başladı. Meteoroloji, yağışların kuzey ilçelerde daha şiddetli olacağını bildirdi. Yağmur nedeniyle su baskını ve ulaşım sorunları yaşanabileceği için tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağmur ve sağanağın kuzeybatı ve doğu yükseklerinde kar ve karla karışık yağmura dönüşeceğini duyurdu. Yağışların Marmara’nın doğusu, Zonguldak, Düzce ve Bolu’da şiddetli olacağı belirtildi. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ riski var.

SICAKLIK: Ege'de sıcaklıklar 3-6 derece düşecek, ülke genelinde mevsim normallerine yakın, doğu bölgelerde mevsim normallerinden yüksek olacak. 

hava-durumu

RÜZGAR: Çoğunlukla kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlü hafif, zaman zaman orta kuvvette; Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de şiddetli (40-70 km/saat) esecek.

Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik’in güneyi, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu’da şiddetli olacağı bildirildi. Yağışlar 1000 m yükseklikten sonra kar ve karla karışık yağmura dönüşecek. Şiddetli yağışlar su baskını, ulaşım sorunları, buzlanma ve don gibi problemlere yol açabileceği için tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Çığ riski uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kar kalınlığı fazla olan eğimli alanlarda çığ tehlikesi var. Çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

hava-durumu

METEOROLOJİ'DEN 8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM, Bilecik, Bolu, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce'de kar ve şiddetli yağış beklendiğini duyurdu. Bu iller için sarı kodlu uyarı verildi.

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