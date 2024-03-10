Metro Polemiği Alevleniyor: Kurum’dan İmamoğlu’na Tarihli Yanıt

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nun metro hattı iddialarını eleştirdi. Tuzla'da yaptığı konuşmada, İBB'nin resmi internet sitesindeki verilere göre İmamoğlu'nun yaptığı açıklamaların gerçekleri yansıtmadığını belirtti. Kurum, İstanbul'da yaşanan ulaşım sorununa vurgu yaparak, belediyenin 5 yılda metro ihalesine çıkmadığını ve hiçbir proje ortaya koymadığını ifade etti.

Kurum konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Ama bugün bir bakıyorsunuz bu beceriksiz İBB yönetimi hiçbir şey yapmadığı gibi hala İstanbul dışında her türlü gündemle meşgul oluyor. Oysa ki 5 yıldır boş polemiklere ayırdığı vakti İstanbul'a ayırsaydı bugün aslına yakışır bir İstanbul'da yaşıyor olabilirdik. 5 yıldır tatile ayırdığı vakti İstanbul'a ayırsaydı, bugün daha güzel bir İstanbul'da yaşayabilirdik. Beş yıldır reklama ayırdığı bütçeyi kentsel dönüşüme ayırsaydı, bugün daha dirençli bir İstanbul'da yaşayabilirdik. Beş yıldır yabancı ülkelerin temsilcilerine ayırdığı vakti İstanbul'a ayırsaydı, bugün trafiksiz ve çilesiz bir İstanbul'da yaşayabilirdik. Bugün İstanbul'umuzun trafik çilesinin çözülmemesinin en büyük sebebi işte bu ilgisizliktir, ihmalkarlıktır. Beceriksiz aday kendi siyasi ikbali için yaptığı görüşme ve kulis yoğunluğundan İstanbul trafiğinin yoğunluğunu unuttu. Siz, İstanbul'un sorunlarını ikinci plana atarsanız, bunun sandıkta cevabını alırsınız."

Ayrıca, İBB'nin internet sitesindeki verilere atıfta bulunarak İmamoğlu'nun projelerinin başlama tarihlerini sıraladı ve "İBB'nin resmi internet sitesi bile bu beceriksiz başkanı yalanlıyor" dedi. Kurum, İstanbul trafiği ve kentsel dönüşüm gibi konularda da hazırladıkları projeleri anlattı ve seçim öncesinde yapılacaklarını sıraladı.