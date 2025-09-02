Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da İş İnsanlarıyla Buluştu — Savunma Sanayine Vurgu

Mevlüt Çavuşoğlu ASKON Antalya'da iş insanlarıyla buluştu

AK Parti Antalya Milletvekili, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şubesi'nde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Ekonomi diplomasisi ve Türkiye'nin güven veren konumu

Çavuşoğlu, ASKON'un üyelerinin haklarını koruyan ve Türkiye'nin tüm dünyada ekonomik çıkarları için çaba sarf eden bir kuruluş olduğunu belirterek, ekonomi diplomasisinin içinde ASKON'un çok önemli bir aktör olduğunu söyledi.

Çatışmaların ve savaşların yoğun olduğu bir coğrafyada Türkiye'nin siyasi istikrar sayesinde adeta bir istikrar abidesi olarak izlendiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya zor bir dönemden geçiyor, bunu görüyoruz. Her şeyden önce yeni bir sistem arayışı var. İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan sisteme herkes itiraz etmeye başladı. Sistemin kurucusu olan küresel batının içinde de ses yükseliyor. Biz küresel batının içinde olan bir ülkeyiz. Bu konuda da sesi en çok çıkan ve reform talebinde bulunan ülke Türkiye ve lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Küresel güneyin de sesi biz oluyoruz aslında."

Savunma sanayindeki atılımlar

Çavuşoğlu, "Özellikle savunma sanayinde Türkiye'nin son yıllarda yaptığı hamleler herkesin dikkatini çekiyor." diyerek, daha önce ürün ithal etmek için müzakereler yapılan ülkelerin bile artık bu ürünleri Türkiye'den talep etmeye başladığını belirtti.

Bu başarının, yerli ve milli ürünlerin artması ve Türkiye'nin kendi teknolojilerini geliştirmesi sayesinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette bunların denenmesi lazım. Türkiye çevreye duyarlıdır. İnsani yardım konularında da dünyada birinci sıradadır. Sadece Gazze'de değil tüm dünyada. Ama bu tür denemeleri de dikkatli bir şekilde nerede ne zaman yapacağını hesaplayan, bilen bir ülkedir. Milli savunma sanayimize karşı çıkanların bu tür denemelere de karşı çıkmasına biz şaşırmıyoruz. Ama hep birlikte yolumuza devam edeceğiz."

Toplantı katılımcıları

Toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, ASKON Genel Merkez Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Şevki Öncel ve iş insanları katıldı.

