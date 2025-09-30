MGK Bildirisi: Kıbrıs'ta İki Devletli Çözüme Destek Vurgulandı
Bildiri Özeti
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasına dayanan iki devletli çözüm konusundaki desteğimiz vurgulandı.
Bildiri metninde, çözüm arayışlarının temelinde egemen eşitlik ilkesinin bulunduğu, Kıbrıs Türklerinin eşit uluslararası statü talebinin önemine dikkat çekildiği ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu desteğin vurgulandığı kaydedildi ve Kıbrıs meselesinin takip edildiği belirtildi.