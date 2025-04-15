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MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarılar, bu yazın zorlu geçeceğine işaret ediyor. Tarım sektörü ve gıda fiyatları etkilenebilir.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 09:25
MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarısı, yaz mevsiminin zorlu geçeceğini sinyalini veriyor. Ülke genelinde kar esareti devam ederken, batıda ısınan hava, doğuya doğru kayma aşamasında. Bu durumu etkileyen Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alıyor.

Kar yağışları, icindeki kar yağışı ve don olayları ile devam ederken, Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerinde hava durumu ciddi olumsuz etkilere yol açabilecek. Özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağmur; yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağışların güçlü olması bekleniyor. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği ve tarım sektörünü olumsuz etkileyeceğini belirtti.

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

Gıda fiyatlarının artması bekleniyor

Bu olumsuz hava koşulları, yaz mevsiminde gıda fiyatlarında zammın kaçınılmaz olacağını gösteriyor. Özellikle Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından yaşanan zirai don, milyonlarca kayısı ağacına zarara yol açtı. Tokat'ta üzüm bağları ve ceviz ağaçları da soğuk nedeniyle zarar gördü. Konya'da ise kiraz bahçelerinde önemli kayıplar yaşandı.

Bu durum, yaz aylarında artan talebin arz azlığı nedeniyle fiyatlara yansıyacak ve fiyatların artacağı tahmin ediliyor.

Zirai don uyarıları peş peşe yapılıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemediğini vurguladı. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerinde eseceği, ancak Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde etkili olabileceği aktarıldı.

Türkiye'nin bahar ayında yaşadığı bu beklenmedik soğuk hava dalgası, en fazla tarım sektörünü etkileyecek ve gıda fiyatlarında ciddi artırımlar görülebilir.

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