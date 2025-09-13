MHP: Bayrampaşa Operasyonunda Yasin ve Emin Sönmez Disipline Sevk Edildi

MHP'den Bayrampaşa Operasyonuna İlişkin Açıklama

Yalçın: İsimler disipline sevk edildi, partimizle ilişiği kalmamıştır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez'in tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.

Yalçın, yapılan işlemin kesin ihraç talebiyle gerçekleştirildiğini vurgulayarak, adı geçen kişilerin partinin üyeliğinin sonlandırıldığını bildirdi.

Yalçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu ifadeleri içeriyor:

"Bayrampaşa Belediyesine düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Adı geçen şahısların partimiz ile ilişiği kalmamıştır. Kamuoyuna duyurulur."