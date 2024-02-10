MHP'de 55 belediye başkan adayı belli oldu

Yerel seçimlere sayılı günler kala Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 yeni belediye başkan adayını kamuoyuna duyurdu. Parti yetkili kurullarının titiz değerlendirmeleri ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı doğrultusunda belirlenen adaylar, partinin hedefleri doğrultusunda seçim çalışmalarını sürdürecek.

MHP'de 55 belediye başkan adayı belli oldu
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MHP, 31 Mart Yerel Seçimleri İçin 55 Yeni Adayını Açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala 55 yeni belediye başkan adayını kamuoyuna duyurdu. Parti yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayının dikkate alındığı açıklamada belirtildi.

MHP, 6 İlçe ve 49 Belde İçin 55 Adayını Duyurdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yazılı açıklamasına göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla 6 ilçe ve 49 beldede toplam 55 belediye başkan adayı daha belirlendi.

MHP, Yerel Seçimler İçin Aday Belirleme Sürecini Sürdürüyor

MHP'nin yerel seçimlere yönelik aday belirleme sürecinin devam ettiği ve partinin titizlikle seçtiği adaylarının açıklandığı bildirildi. Parti, Adıyaman, Ağrı, Bartın, Bingöl, Hakkari, Kırklareli, Kars, Amasya, Bayburt, Bilecik ve Afyonkarahisar gibi illerde de adaylarını kamuoyuna duyurdu.

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