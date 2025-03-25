MHP'den Can Ataklı'ya Hukuki Süreç: Özdemir'den Açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Can Ataklı hakkında hukuki girişimlerin başlatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 21:12
MHP'den Can Ataklı'ya Hukuki Süreç: Özdemir'den Açıklama

MHP'den Can Ataklı'ya Cevap

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Can Ataklı'nın partinin genel başkanı hakkında yaptığı iddialara karşı sert bir yanıt verdi. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızla ilgili yalan ve bühtanda bulunan Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Çirkin İfadeler ve Hukuki Süreç

Özdemir, açıklamasında şu görüşlere de yer verdi: "Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın cenneti merhum Tenzile Erdoğan hakkında kullanılan çirkin ifadeler, diğer yandan Sayın Genel Başkanımızla ilgili gazeteci görünümlü aşağılık bir şahsın hezeyanları, birbirinin devamı olan rezil bir planın ürünüdür."

Özdemir, toplum vicdanında mahkum olan bu sürecin hukuki müesseselerce zaman kaybetmeksizin ele alınması gerektiğini vurguladı. "Hukuk müesseselerinin vakit kaybetmeksizin sorumluluğunu yerine getirmesi beklentimizdir" diyerek, bu konuda takipçi olacaklarını ifade etti.

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