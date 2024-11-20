MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: Terörle Mücadelede Kararlıyız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kars'ta Konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Cumhur İttifakı tam bir mutabakat içerisinde terörle mücadeleyi sürdürmeye, ülke gündeminden bölücü terör örgütü sorununu söküp atmaya kararlıdır" dedi.

Yerel Seçim Değerlendirmesi

Aynalı Köşk Sergi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na Kars, Ardahan, Iğdır, Artvin, Siirt, Şırnak ve Hakkari'den partililer katıldı. Durmaz, toplantıda yerel seçimden bu yana geçen sürenin değerlendirileceğini belirtti.

Belediyecilik Anlayışı

Parti olarak faaliyetlerinden bahseden Durmaz, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak yurdumuzun en ücra köşesine ulaşabilen, milletimizin her ferdinin sorunlarına çare bulmayı hedefleyen, bunun için yorulmadan çalışan ve üreten bir belediyecilik anlayışıyla mahalli idarelerdeki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Hizmette Kalite ve Süreklilik

"Belediyelerimizin imkanlarını aziz milletimizin hizmetine sunmayı kutsal bir görev biliyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, hizmette kalite ve sürekliliği önceleyen bir anlayışla tüm vatandaşlarımızı hizmetle buluşturuyoruz" diyen Durmaz, siyasi ikballeri uğruna belediye imkanlarını kullananların aksine, milletin huzurunu ve refahını ön planda tuttuklarını vurguladı.

Güvenlik ve Savaş Atmosferi

Küresel sistemde oluşan çatlakların ve artan krizlerin Türkiye’yi zorlu bir konumda bıraktığını belirten Durmaz, "Coğrafyamız her geçen gün şiddeti artan savaşlara mahkum olmaktadır. Milli güvenliğimiz tehdit altında" dedi.

Kararlılık Vurgusu

Durmaz, "Cumhur İttifakı, tam bir mutabakat içerisinde terörle mücadeleyi sürdürmeye, ülke gündeminden bölücü terör örgütü sorununu söküp atmaya kararlıdır. Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" ifadelerini kullandı.

Toplantı, açıklamanın ardından basına kapalı olarak devam etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.