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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den Terörle Mücadele Vurgusu

İzzet Ulvi Yönter, terörün ve bölücülüğün kökünü kazıyacaklarına dair kesin mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 15:36
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den Terörle Mücadele Vurgusu

MHP'li Yönter'den Terörü Ortadan Kaldırma Çabası

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Türkiye'nin geleceğine yönelik büyük hedefler koyduklarını belirtti. Emirdağ ilçesinde gerçekleştirilen ziyaretlerinde, "Terörsüz bir Türkiye için çalışıyoruz" diyerek terör ve bölücülüğün kökünün kazınılacağına dair güçlü bir mesaj verdi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Gömü Belediye Başkanlığı ziyaretinde, Ramazan Eryıldız ile sohbet eden Yönter, partilerine ve vatandaşlara yönelik saygı duruşunda bulundu. "Hep beraber Türkiye'nin geleceğini planlıyoruz" diyen Yönter, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Kararlı Duruş

Yönter, terörle mücadelede kararlılıklarını sürdürdüklerini vurgulayarak, "Hiç kimsenin kafasında bazı hususlarla ilgili soru işareti olmasın. Terörü hayatımızdan çıkaracağız" şeklinde konuştu. Ayrıca, başkalarının vatanperverlik konusunda kendileriyle rekabet edemeyeceklerini belirtti.

Vicdan ve Sorumluluk

Yönter, siyasi etik ve vicdan vurgusu yaparak, kendi makamları için değerlerini kaybedenlerin söz söyleme haklarının olmadığını ifade etti. Ülke savunusunun her zaman öncelikli konu olduğunu dile getiren Yönter, "Ne devletten, ne milletten, ne de bayraktan vazgeçeriz" sözleriyle kendi duruşunu netleştirdi.

Ziyaretler Devam Ediyor

İzzet Ulvi Yönter, ziyaret programı çerçevesinde Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aziziye Anadolu Lisesi, MHP İlçe Başkanlığı ve Emirdağ Belediye Başkanlığı gibi kurumları da ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bir dizi temas ve programlara katılmak için geldiği...

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bir dizi temas ve programlara katılmak için geldiği Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Gömü Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bir dizi temas ve programlara katılmak için geldiği...

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bir dizi temas ve programlara katılmak için geldiği Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Gömü Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

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