MHP'li Sadir Durmaz: Türkiye Yüzyılı Terörsüz Bir Geleceği Müjdeleyecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bursa'da düzenlenen "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yeni yüzyılın Türkiye Cumhuriyeti için terörün gündemden çıktığı, bölgesinin umudu ve küresel çapta bir yıldız gibi parlayacağı bir dönem olacağını belirtti.

Durmaz’dan MHP Selamı

Durmaz, toplantıya katılanlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileterek, "Rabbim ömrüne bereket, sağlık versin, başımızdan eksik etmesin" dedi. MHP'nin tarihi boyunca milliyetçi ve ülkücü hareketi temsil ettiğini vurgulayan Durmaz, tüm çalışmalarını milli ve manevi değerler ekseninde şekillendirdiklerini ifade etti.

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