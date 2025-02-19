MHP'li Sadir Durmaz: Türkiye Yüzyılı Terörsüz Bir Geleceği Müjdeleyecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bursa'da yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı hedeflerini ve terörle mücadele kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:38
MHP'li Sadir Durmaz: Türkiye Yüzyılı Terörsüz Bir Geleceği Müjdeleyecek

MHP'li Sadir Durmaz: Türkiye Yüzyılı Terörsüz Bir Geleceği Müjdeleyecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bursa'da düzenlenen "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yeni yüzyılın Türkiye Cumhuriyeti için terörün gündemden çıktığı, bölgesinin umudu ve küresel çapta bir yıldız gibi parlayacağı bir dönem olacağını belirtti.

Durmaz’dan MHP Selamı

Durmaz, toplantıya katılanlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileterek, "Rabbim ömrüne bereket, sağlık versin, başımızdan eksik etmesin" dedi. MHP'nin tarihi boyunca milliyetçi ve ülkücü hareketi temsil ettiğini vurgulayan Durmaz, tüm çalışmalarını milli ve manevi değerler ekseninde şekillendirdiklerini ifade etti.

Üretken Belediyecilik Vurgusu

Üretken belediyecilik vizyonuyla vatandaşlara samimiyetle hizmet ettiklerini belirten Durmaz, şehirlere odaklanarak yaşanabilir kentler oluşturma çabası içinde olduklarını kaydetti. "Huzur, refah ve güvenlik her şeyin önünde"

CHP’li Belediyelere Eleştiriler

Durmaz, CHP'li belediyelerin sosyal medya ve algı yönetimine odaklandığını, şehirlerin bu şekilde heba olduğunu dile getirerek, "Bölücü zihniyete sahip çıkarak şehirleri hizmetten yoksun bırakan bu anlayış, milletimizin hafızasında kaydedilmektedir"

Terörle Mücadelede Kararlılık

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı ile yakaladığı ivmeyi unutturmaya çalışanların geçmişteki istikrarsız Türkiye'ye geri dönmek isteyenler olduğunu söyleyen Durmaz, "Terörsüz Türkiye vizyonu, bölücü terör örgütünün tehdit olmaktan çıkarılmasını hedefliyor"

Umut Dolu Bir Gelecek

Durmaz, Türkiye'nin köklü devlet geleneğinin önemine dikkat çekerek, "Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüş, istikbalin aydınlığı görülmüştür"

Toplantıya, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ile MHP'nin Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir ve Yalova il başkanları da katıldı.

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