MHP'li Sadir Durmaz: Türkiye Yüzyılı Terörsüz Bir Geleceği Müjdeleyecek
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bursa'da düzenlenen "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yeni yüzyılın Türkiye Cumhuriyeti için terörün gündemden çıktığı, bölgesinin umudu ve küresel çapta bir yıldız gibi parlayacağı bir dönem olacağını belirtti.
Durmaz’dan MHP Selamı
Durmaz, toplantıya katılanlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileterek, "Rabbim ömrüne bereket, sağlık versin, başımızdan eksik etmesin" dedi. MHP'nin tarihi boyunca milliyetçi ve ülkücü hareketi temsil ettiğini vurgulayan Durmaz, tüm çalışmalarını milli ve manevi değerler ekseninde şekillendirdiklerini ifade etti.
Üretken Belediyecilik Vurgusu
Üretken belediyecilik vizyonuyla vatandaşlara samimiyetle hizmet ettiklerini belirten Durmaz, şehirlere odaklanarak yaşanabilir kentler oluşturma çabası içinde olduklarını kaydetti. "Huzur, refah ve güvenlik her şeyin önünde" Durmaz, CHP'li belediyelerin sosyal medya ve algı yönetimine odaklandığını, şehirlerin bu şekilde heba olduğunu dile getirerek, "Bölücü zihniyete sahip çıkarak şehirleri hizmetten yoksun bırakan bu anlayış, milletimizin hafızasında kaydedilmektedir" Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı ile yakaladığı ivmeyi unutturmaya çalışanların geçmişteki istikrarsız Türkiye'ye geri dönmek isteyenler olduğunu söyleyen Durmaz, "Terörsüz Türkiye vizyonu, bölücü terör örgütünün tehdit olmaktan çıkarılmasını hedefliyor" Durmaz, Türkiye'nin köklü devlet geleneğinin önemine dikkat çekerek, "Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüş, istikbalin aydınlığı görülmüştür" Toplantıya, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ile MHP'nin Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir ve Yalova il başkanları da katıldı.
CHP’li Belediyelere Eleştiriler
Terörle Mücadelede Kararlılık
Umut Dolu Bir Gelecek
Durmaz, CHP'li belediyelerin sosyal medya ve algı yönetimine odaklandığını, şehirlerin bu şekilde heba olduğunu dile getirerek, "Bölücü zihniyete sahip çıkarak şehirleri hizmetten yoksun bırakan bu anlayış, milletimizin hafızasında kaydedilmektedir" Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı ile yakaladığı ivmeyi unutturmaya çalışanların geçmişteki istikrarsız Türkiye'ye geri dönmek isteyenler olduğunu söyleyen Durmaz, "Terörsüz Türkiye vizyonu, bölücü terör örgütünün tehdit olmaktan çıkarılmasını hedefliyor" Durmaz, Türkiye'nin köklü devlet geleneğinin önemine dikkat çekerek, "Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüş, istikbalin aydınlığı görülmüştür" Toplantıya, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ile MHP'nin Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir ve Yalova il başkanları da katıldı.
Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı ile yakaladığı ivmeyi unutturmaya çalışanların geçmişteki istikrarsız Türkiye'ye geri dönmek isteyenler olduğunu söyleyen Durmaz, "Terörsüz Türkiye vizyonu, bölücü terör örgütünün tehdit olmaktan çıkarılmasını hedefliyor" Durmaz, Türkiye'nin köklü devlet geleneğinin önemine dikkat çekerek, "Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüş, istikbalin aydınlığı görülmüştür" Toplantıya, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ile MHP'nin Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir ve Yalova il başkanları da katıldı.
Durmaz, Türkiye'nin köklü devlet geleneğinin önemine dikkat çekerek, "Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüş, istikbalin aydınlığı görülmüştür" Toplantıya, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ile MHP'nin Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir ve Yalova il başkanları da katıldı.
Toplantıya, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ile MHP'nin Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir ve Yalova il başkanları da katıldı.