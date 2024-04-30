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MHP lideri Bahçeli: “Cumhur İttifakı her zaman var olacak”

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Bahçeli, geçtiğimiz günlerde “yerel halk” sözlerine tepki gösterirken, bu kez Mehmet Şimşek’e sahip çıktı. Cumhur İttifakı’nın bozulduğuna dair söylemler için ise “Cumhur İttifakı sonuna kadar var olacak” dedi.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 12:18
MHP lideri Bahçeli: “Cumhur İttifakı her zaman var olacak”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin artık seçimsiz bir döneme giriş yaptığını ifade eden Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ve Cumhur İttifakı’nın gücüne ve kudretine inandıklarını ifade etti.

“Netanyahu vakti geldiğinde yargılanacak”

Devlet Bahçeli konuşmasında Gazze meselesine de yer verdi. Bahçeli, “Türkiye, İsrail’in yapmış olduğu soykırımın takipçisi olacak. Orada dökülen kanlar yerde kalmayacak. Netanyahu vakti geldiğinde Lahey’de yargılanacak ve soykırımcı olarak tarihe adını yazdıracak” dedi.

İmamoğlu’nu hedef gösterdi

Bahçeli konuşmasında İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu şu sözlerle hedef aldı: “PKK’ya terör örgütü diyemeyen İBB Belediye Başkanı, Hamas’a terör örgütü diyor. Bunun akla ters olduğunu bir tek biz mi görüyoruz? 3 maymunu oynuyorlar. Allah’ın da bir hesabı vardır. PKK ile gelecek planlayanlar, günü gelince maskaraya dönecektir.”

Şimşek’ destek mesajı

Daha önce “yerel halk” ifadesine tepki gösteren Bahçeli, bu ke Mehmet Şimşek’i sahiplenen bir tavır sergiledi. Bahçeli, “Hazine ve Maliye Bakanımızın her zaman arkasındayız. Yürüyüş videomu çarpık değerlendirenler oldu. Ben bir şey söylemek istesem zaten muhatabına söylerim. ‘Hainsin diyorsam söyleten sensin’ mesajı Türkiye’nin ayağını kaydırmaya niyetlenenleredir” dedi.

“Cumhur İttifakı sonuna kadar”

‘Erdoğan ve Bahçeli arasında tartışma var’ söylemlerine ise Bahçeli şu şekilde yanıt verdi: “Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır ve var olacaktır. Kobanili Ahmet, senin klinik bir vaka olduğunu biliyoruz. Kütük kafalı iddia sahipleri baltayı taşa vurdu. Cumhur İttifakı her zaman var olacak”

İYİ Parti’ye ihanet suçlaması

Devlet Bahçeli, konuşmasında İYİ Parti’ye de yüklendi. Bahçeli, “Son günlerde bir siyasi partide kongreler yapılmış, yönetim değişmiş. ‘Herkes tebrik iletti siz niye bir şey demediniz’ diyenler oldu. 104 siyasi parti var, her kongreyi herkes tebrik edecek diye bir durum yok. Zaten ihaneti tebrik etmek bizim kitabımızda yazmaz” ifadelerini kullandı.

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