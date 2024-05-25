MHP lideri Bahçeli ‘sokak hayvanları’ ile ilgili konuştu: “Çok tehlikeli boyutlarda”

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenen Ülkü Ocakları Eğitim Programı'na katılı ve burada gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Gazeteciler, gündemde yer alan ‘sokak hayvanları’ ile ilgili tartışmayı gündeme getirince Bahçeli, “Meclis’te ya da hükümet nezdinde bu konu ele alınacaktır. Belediyeler de üstüne düşeni yapacaktır. Buna bir son verilecektir, çünkü durum çok tehlikeli boyutlarda” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin cevabı üzerine gazeteciler, ‘hayvanları uyutma’ konusunu gündeme getirdi. Bu konuyla ilgili ise Bahçeli, “Ben önerilen tam şekli bilmiyorum. Kim ne amaçla ne öneriyor? Uyutunca nasıl uyutulacak? Ne kadar uyutulacak? Kim uyutacak? Bunları bilen yok. Ancak daha dün hayvan sevgisinde aşırıya kaçanlar, bugün sokak hayvanlarından şikayet eden bir durumda. Demek ki sınırsız sevgi bir işe yaramıyor” şeklinde çarpıcı yorumlarda bulundu.

Bahçeli’nin konuyla ilgili olarak şu sözleri de dikkat çekti: “Tartışmalar ikiye bölündü. Köpekleri uyutma konusu gündemde. Köpekler, ülkenin neresine giderseniz gidin, öğle sıcağında uyur. Ama bu uyutma nedir, kim yapacak ve kaç saat uyutacaklar. Bunlar belirsiz.”

Bahçeli’den İran açıklaması

Helikopter kazası sonrasında İran Cumhurbaşkanı’nın bulunması ile ilgili olarak, İran’ın ‘Akıncı değil, biz bulduk’ açıklaması ile ilgili gelen soruya ise Bahçeli, “Buna katılmıyorum. Türkiye’nin bildiğini İran’dan öğrenecek halimiz yok. Türkiye oraya bir hizmet sunmuş ve sonuç almıştır. Başkaları üzerinden Türkiye’yi sorgulamak, hükümetimizi yetersiz görmek, mücadele verenleri yok saymak doğru değil. Bu kadar uzun süre Türkiye düşmanlığı da doğru değil. İnsanların sağlığını bozar bu durum. Akıncılar gitmiş ve bulup çıkarmıştır” dedi.