MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de buluşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye siyasetinde önemli bir adım atıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de bir araya gelerek siyasi diyalogu güçlendirecekleri bir görüşme gerçekleştirecekler. Bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri ile yaptığı tarihi görüşmenin ardından gelmesiyle dikkat çekiyor.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 7 Mayıs Salı günü saat 12.00'de TBMM'de görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla tetiklenen siyasette yumuşama ve uzlaşma süreci, Özgür Özel'in Bahçeli ile yapacağı bu görüşmeyle bir adım daha ileriye taşınıyor. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında yeni anayasa tartışmaları ve Gezi davası gibi hassas konular bulunuyor.