Bist 100
10.267,09 0%
DOLAR
32,29 -0,18%
EURO
34,82 -0,03%
ALTIN
2.399,71 0,76%

MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de buluşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de yapacakları görüşme ile siyasi arenada yeni bir adım atıyor.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 19:37
MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de buluşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye siyasetinde önemli bir adım atıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de bir araya gelerek siyasi diyalogu güçlendirecekleri bir görüşme gerçekleştirecekler. Bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri ile yaptığı tarihi görüşmenin ardından gelmesiyle dikkat çekiyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 7 Mayıs Salı günü saat 12.00'de TBMM'de görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla tetiklenen siyasette yumuşama ve uzlaşma süreci, Özgür Özel'in Bahçeli ile yapacağı bu görüşmeyle bir adım daha ileriye taşınıyor. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında yeni anayasa tartışmaları ve Gezi davası gibi hassas konular bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahipleri dikkat! Ödeme yapmadan önce bu detayı öğrenin

SSK, Bağkur, 4C'liye 15.000 TL nakit ödeme! Paraya sıkışanlar bayram edecek

Altını doları unutturan yatırım şifresi! Parasını ona yatıran köşeyi dönecek

O markette ürünler yarı fiyatına düşüyor! Seçili ürünlerdeki kampanyayı kaçırmayın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
6
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
7
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu

SSK, Bağkur, 4C'liye 15.000 TL nakit ödeme! Paraya sıkışanlar bayram edecek

Altını doları unutturan yatırım şifresi! Parasını ona yatıran köşeyi dönecek

Araç sahipleri dikkat! Ödeme yapmadan önce bu detayı öğrenin

KPSS şartsız Devlet Su İşleri personel alımı! İki ilde iş arayanlara müjde

Aracı olanlar dikkat! Sakın Temmuz'u beklemeyin: Çok feci zam geliyor

Emekliye okkalı promosyon müjdesi geldi! Kimliğiyle o bankaya gidenin cüzdanı dolacak

O bankalarda mevduat faizleri kanatlanıp uçuyor! 32 günlük getiresi cepleri bayram ettiriyor

Kasko yapacaklar dikkat! Yüzde 45 indirim kapıda, geldi gelecek

Dünyadaki en sağlıksız gıda bulundu! Ağzınıza bile sürseniz bomba etkisi yaratıyor

Yargı’nın finalinde tüm oyuncular bir arada! Tekrardan aile oluyorlar

O markette ürünler yarı fiyatına düşüyor! Seçili ürünlerdeki kampanyayı kaçırmayın

SSK BAĞ-KUR 4C'li Dikkat! SGK açıkladı: Kurban Bayramı'nda ikramiye alamayacaklar