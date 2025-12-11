DOLAR
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' Raporu TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 120 sayfalık 'Terörsüz Türkiye' komisyon raporunu TBMM Başkanlığı’na sundu; infaz düzenlemesi ve hukuki süreçler öne çıktı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:08
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu TBMM Başkanlığı’na sundu.

Feti Yıldız açıklama yaptı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporu partisinin adına TBMM Başkanlığı’na sundu. Yıldız, sunum öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve raporun 120 sayfadan oluştuğunu belirtti.

Yıldız, rapora ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Daha çok siyasal değerlendirme sonunda hukuken yapılacak şeyler var. Hukuken yapılacak şeyler şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması, silahların teslimi, bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit edilmesine bağlı."

Yıldız, kanunî değerlendirmelere dair şunları ekledi: "Örgüt üyeleri önce de açıklandığı gibi TCK'nın 221. maddesi belli. Suça karışmamış olanların teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri ancak herhangi bir cezaya muhatap olmama manasında değil bu, tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması lazım, denetimli serbestliğe de tabi olacaklar."

Ortak rapor ve kanun çalışmaları

Raporun partiler arasında ortaklaştırılacağını belirten Yıldız, "Herkesin raporu birbirine benzemeyebilir. Bizim düzenlememiz başka. Komisyondaki tüm partiler mutlaka raporu ortaklaştıracağız. CHP, AK Parti, DEM ve diğer partiler, hatta grubu olmayan rapor hazırlayan arkadaşların da görüşlerinden faydalanacağız. Ortak rapor çıkacak" dedi.

Yıldız, kanuni düzenlemeye ilişkin sürecin güvenlik birimlerinin tespitine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Kanuni düzenleme için örgütün tüm kuruluşlarıyla birlikte -PYD de dahil buna tabi- dağıtılması, bunun da devletin yetkili organları tarafından ilan edilmesi. Bu kimdir mesela; MİT, TSK, emniyet birimleridir. Bu birimler açıkladıktan sonra kanun yapmak kolay" ifadelerini kullandı.

Yıldız ayrıca, "İnfaz düzenlemesi mutlaka yapılacak. Ceza indirimini af şeklinde anlamayın. Zaten bizim infaz kanunumuz yeni baştan ele alınmalıdır. Yamalı bohçaya dönmüştür. İnfaz kanunu, anayasa, siyasi partiler kanununun ele alınıp yazılması lazım" diye konuştu.

