Michigan'da Müslüman Belediye Başkanı, Trump ile Buluşmayı Reddetti

Dearborn Belediye Başkanı Abdullah Hammoud'un Trump ile Görüşme Reddedişi

Michigan eyaletinde bulunan Dearborn bölgesinin Müslüman belediye başkanı Abdullah Hammoud, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile görüşmeyi reddettiğini açıkladı. Hammoud, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Demokratların İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara karşı durmaktaki isteksizliklerini eleştirdi.

Trump'ın Seyahat Yasağı ve Toplum Üzerindeki Etkileri

Hammoud, Trump'ın başkanlık döneminde bazı Müslüman ülkeleri kapsayan seyahat yasağını hatırlatarak, "Müslüman yasağının mimarı Dearborn'da kampanya yapıyor. Bu toplumdaki insanlar Trump'ın neyi temsil ettiğini biliyor, yıllarca bunun acısını çektik." şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Trump ile görüşme taleplerinin geldiğini fakat bunları reddettiğini ifade eden Hammoud, Demokrat liderlere yönelik de eleştirilerde bulundu. "Demokratlara, soykırımı finanse etmeyi ve mümkün kılmayı durdurma konusundaki isteksizliğiniz, Trump'ın toplumlarımıza sızması için alan yarattı. Bunu unutmayın." diyerek sert bir mesaj verdi.

Siyasi Etkiler ve Toplumun Tepkisi

2017 yılında Trump, göreve geldikten sadece bir hafta sonra, İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getirmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut Başkanı Joe Biden, göreve geldiği ilk hafta imzaladığı bir kararla bu yasağı kaldırmıştı.

Michigan'daki bazı Müslüman liderler, 27 Ekim'de Trump'ı desteklediklerini duyurmuştu. Geleneksel olarak Demokrat Parti'ye oy veren Müslüman seçmenler, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar sebebiyle Biden yönetimine karşı eleştirilerini yükseltmişti.

ABD'deki Müslüman ve Arap topluluklarının en yoğun olduğu Michigan'da, Biden'ın Gazze politikalarına yönelik eleştiriler, "bağımsız" seçmenlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.