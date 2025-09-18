Miçotakis: Yunanistan, AB’nin İsrail’e Yaptırımına Karşı

Miçotakis, Gazze için 'soykırım' ifadesini kullanmayacağını belirterek AB'nin İsrail'e yönelik olası yaptırımlarına Yunanistan'ın karşı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:39
Miçotakis: Yunanistan, AB’nin İsrail’e Yaptırımına Karşı

Miçotakis: Yunanistan, AB’nin İsrail’e Yaptırımına Karşı

Başbakan, 'soykırım' ifadesini reddetti ve askıya alma kararına itiraz sinyali verdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ANT1 televizyonunda katıldığı programda Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Miçotakis, yaşananlara ilişkin olarak "Büyük bir insani felaket yaşanıyor ancak bu kelimeyi (soykırım) kullanmayacağım. Bu, çok ağır bir ifadedir." dedi.

Miçotakis, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını değerlendirdiği konuşmasında, "İsrail, hayal edilemeyecek ölçekte bir saldırıya maruz kaldı ve tepki gösterdi. Ancak bu, kullanılan şiddetin boyutunu haklı çıkarmaz. Bu görüşümü hem İsrail Cumhurbaşkanı'na hem de Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya ilettim." ifadelerini kullandı.

AB içindeki tartışmalara da değinen Miçotakis, AB Komisyonu'nun İsrail ile ticaret anlaşmasını askıya alma önerisine ilişkin olarak, "Yunanistan, AB Konseyinde pozisyonunu açıklayacak ancak böyle bir kararın ne Avrupa’nın ne de Yunanistan’ın çıkarına olduğundan eminim." dedi.

AB Komisyonu dün üye ülkelere, İsrail'e serbest ticaret yoluyla sağlanan ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrail yetkililerine yaptırım uygulanmasını teklif etmişti. Komisyonun ticaretten sorumlu üyesi Maros Sefcovic, teklif kapsamında Avrupa-Akdeniz Anlaşması'nın ticaretle ilgili hükümlerinin askıya alınacağını ve bunun tercihli muameleyi hedeflediğini belirtmişti.

Sefcovic, teklifin uygulanması halinde "İsrail'den AB'ye yapılan ithalatın AB pazarına tercihli erişim hakkını kaybedeceği" ve bu mallara, AB'nin serbest ticaret anlaşması bulunmayan diğer üçüncü ülkelere uygulanan düzeyde gümrük vergisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Sefcovic ayrıca, Gazze'de devam eden insani kriz göz önüne alındığında söz konusu önlemin "uygun ve orantılı" olduğuna inandıklarını ve teklif edilen kararın AB Konseyinde nitelikli çoğunlukla alınacağını söyledi.

Daha önce bazı üye ülkeler, Ortaklık Anlaşması'nın ticari imtiyazlarının askıya alınması önerisine destek verirken; Almanya, Macaristan, Avusturya, Çekya, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi gibi ülkeler bu tür adımları veto etmişti. Öneriyle ilgili karar AB Konseyinde tartışılmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt Spor Salonu Açıldı: Bakan Bak'tan '1 Milyon Yatak Kapasitesi' Vurgusu
2
ABD Anketi: Neredeyse Her İki Yetişkinden Biri İsrail'in Gazze Saldırılarında "Aşırıya Kaçtığını" Düşünüyor
3
Erzurum'da Ehliyetsiz 17 Yaşındaki Sürücüye 37 Bin Lira Ceza
4
Göktaş: 630 Atama ile 51.947 Şehit Yakını ve Gazi Kamuya Yerleşti
5
ÖSYM: 28 Eylül 2025 HMGS ve İYÖS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
6
Erdoğan: 'AK Parti Bu Davada Yok' — CHP Kurultay, Suriye, Kıbrıs ve Libya Değerlendirmesi
7
Bakan Tunç: Savunma Mahkemelerde Yapılır, Sokaklarda Değil

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)