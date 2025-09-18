Miçotakis: Yunanistan, AB’nin İsrail’e Yaptırımına Karşı

Başbakan, 'soykırım' ifadesini reddetti ve askıya alma kararına itiraz sinyali verdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ANT1 televizyonunda katıldığı programda Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Miçotakis, yaşananlara ilişkin olarak "Büyük bir insani felaket yaşanıyor ancak bu kelimeyi (soykırım) kullanmayacağım. Bu, çok ağır bir ifadedir." dedi.

Miçotakis, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını değerlendirdiği konuşmasında, "İsrail, hayal edilemeyecek ölçekte bir saldırıya maruz kaldı ve tepki gösterdi. Ancak bu, kullanılan şiddetin boyutunu haklı çıkarmaz. Bu görüşümü hem İsrail Cumhurbaşkanı'na hem de Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya ilettim." ifadelerini kullandı.

AB içindeki tartışmalara da değinen Miçotakis, AB Komisyonu'nun İsrail ile ticaret anlaşmasını askıya alma önerisine ilişkin olarak, "Yunanistan, AB Konseyinde pozisyonunu açıklayacak ancak böyle bir kararın ne Avrupa’nın ne de Yunanistan’ın çıkarına olduğundan eminim." dedi.

AB Komisyonu dün üye ülkelere, İsrail'e serbest ticaret yoluyla sağlanan ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrail yetkililerine yaptırım uygulanmasını teklif etmişti. Komisyonun ticaretten sorumlu üyesi Maros Sefcovic, teklif kapsamında Avrupa-Akdeniz Anlaşması'nın ticaretle ilgili hükümlerinin askıya alınacağını ve bunun tercihli muameleyi hedeflediğini belirtmişti.

Sefcovic, teklifin uygulanması halinde "İsrail'den AB'ye yapılan ithalatın AB pazarına tercihli erişim hakkını kaybedeceği" ve bu mallara, AB'nin serbest ticaret anlaşması bulunmayan diğer üçüncü ülkelere uygulanan düzeyde gümrük vergisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Sefcovic ayrıca, Gazze'de devam eden insani kriz göz önüne alındığında söz konusu önlemin "uygun ve orantılı" olduğuna inandıklarını ve teklif edilen kararın AB Konseyinde nitelikli çoğunlukla alınacağını söyledi.

Daha önce bazı üye ülkeler, Ortaklık Anlaşması'nın ticari imtiyazlarının askıya alınması önerisine destek verirken; Almanya, Macaristan, Avusturya, Çekya, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi gibi ülkeler bu tür adımları veto etmişti. Öneriyle ilgili karar AB Konseyinde tartışılmaya devam ediyor.