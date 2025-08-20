DOLAR
40,89 -0,02%
EURO
47,58 0,1%
ALTIN
4.357,68 0,34%
BITCOIN
4.629.177,75 0,24%

Microsoft önünde protesto: Çalışanlar ve aktivistler İsrail işbirliğini kınadı

Microsoft çalışanları ve aktivistler, İsrail ordusuyla işbirliği iddiasıyla Washington genel merkezinde çadır kurup anlaşmaların iptalini talep etti.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 02:02
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 02:02
Microsoft önünde protesto: Çalışanlar ve aktivistler İsrail işbirliğini kınadı

Microsoft önünde protesto: Çalışanlar ve aktivistler İsrail işbirliğini kınadı

Washington genel merkezi önünde çadır ve pankartlar

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un mevcut ve eski çalışanları ile aktivistler, şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinin önünde eylem düzenledi. The Verge internet sitesinin haberine göre, grup genel merkezinin önüne çadır kurdu ve pankartlar açtı.

Protesto grubunun adının "No Azure for Apartheid (Apartheid için açık gün yok)" olduğu belirtilirken, eylemciler şirket binalarından birine "Şehit Filistinli Çocuklar Plazası" yazılı pankart astı. Çadır kurdukları alanı sosyal medya paylaşımlarında "Özgürleştirilmiş Alan" olarak tanımladılar.

Eylemciler bir masa kurarak şirket yöneticilerini tartışmaya ve alana katılmaya davet etti; Microsoft'tan İsrail ordusu ile anlaşmalarını iptal etmelerini istedi.

Grup tarafından yayınlanan basın bildirisinde, "Son 22 ayda Microsoft tabanlı toplu izleme silahı, Gazze'de Filistinlilere yönelik bombardıman ve kıyım için kullanıldı." ifadesine yer verildi.

Önceki protestolar ve Associated Press raporu

Bazı Microsoft çalışanları daha önce de şirkete tepkilerini göstermişti. Nisan'da düzenlenen 50. yıl dönümü partisinde, Microsoft AI'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Süleyman'ın konuşması, şirketin İsrail ile anlaşmalarını protesto eden çalışanlar tarafından kesintiye uğramıştı.

Seyirciler arasından sahneye çıkan Microsoft çalışanı İbtihal Aboussad, Süleyman'a yönelerek, "Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft, bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor." demişti.

Associated Press tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırma, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığını ortaya koymuştu.

İLGİLİ HABERLER

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükçekmece'de Otomobil Park Halindeki Tıra Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Gazze'de Eski Milli Basketbolcu Muhammed Şalan İsrail Ateşiyle Öldürüldü
3
Ardahan'da Silahlı Saldırı: Tartışma Kanlı Bitti
4
Batı'da sıcaklıklar artıyor, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güneşli havalar bekleniyor
5
20 Ağustos 2025 Gündem Özeti: TBMM, Bakanlar, Spor ve Dış Politika
6
Başbakan Schoof: Gazze'de İnsani Yardım Birinci Önceliğimiz
7
Sultangazi'de İş Merkezinde Yangın Söndürüldü: Ayakkabı Atölyesinden Tekstile Sıçradı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı