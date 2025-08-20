Microsoft önünde protesto: Çalışanlar ve aktivistler İsrail işbirliğini kınadı

Washington genel merkezi önünde çadır ve pankartlar

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un mevcut ve eski çalışanları ile aktivistler, şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinin önünde eylem düzenledi. The Verge internet sitesinin haberine göre, grup genel merkezinin önüne çadır kurdu ve pankartlar açtı.

Protesto grubunun adının "No Azure for Apartheid (Apartheid için açık gün yok)" olduğu belirtilirken, eylemciler şirket binalarından birine "Şehit Filistinli Çocuklar Plazası" yazılı pankart astı. Çadır kurdukları alanı sosyal medya paylaşımlarında "Özgürleştirilmiş Alan" olarak tanımladılar.

Eylemciler bir masa kurarak şirket yöneticilerini tartışmaya ve alana katılmaya davet etti; Microsoft'tan İsrail ordusu ile anlaşmalarını iptal etmelerini istedi.

Grup tarafından yayınlanan basın bildirisinde, "Son 22 ayda Microsoft tabanlı toplu izleme silahı, Gazze'de Filistinlilere yönelik bombardıman ve kıyım için kullanıldı." ifadesine yer verildi.

Önceki protestolar ve Associated Press raporu

Bazı Microsoft çalışanları daha önce de şirkete tepkilerini göstermişti. Nisan'da düzenlenen 50. yıl dönümü partisinde, Microsoft AI'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Süleyman'ın konuşması, şirketin İsrail ile anlaşmalarını protesto eden çalışanlar tarafından kesintiye uğramıştı.

Seyirciler arasından sahneye çıkan Microsoft çalışanı İbtihal Aboussad, Süleyman'a yönelerek, "Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft, bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor." demişti.

Associated Press tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırma, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığını ortaya koymuştu.