Milas'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Milas İlçesinde Yangın Çıktı

Bugün, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Beçin Çamovası yakınlarındaki ormanlık alanda bir yangın meydana geldi. Yangının çıktığına dair gelen ihbarlar üzerine hızlı bir şekilde müdahale için ekipler bölgeye sevk edildi.

Bölgeye Çok Sayıda Ekip Gönderildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden gelen çok sayıda ekip, yangının söndürülebilmesi için hem havadan hem de karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabaları sürüyor. Yangının sebebi ve büyüklüğü ile ilgili henüz net bir bilgi yok.

Yangına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.