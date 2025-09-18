Milli Dayanışma Komisyonu Toplandı: 'Terörsüz Türkiye' İçin Bölgeden Talepler

TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Doğu ve Güneydoğu bölgesinden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüşlerine başvurdu. Komisyonun 11'inci toplantısı TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirildi.

GÜNSİAD Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu: Süreç diğerlerinden daha kuvvetli

Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, daha önceki girişimlerin sonuçlanamadığını hatırlatarak bu kez beklentilerin yüksek olduğunu belirtti. Bedirhanoğlu, Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin büyük çoğunluğunun desteğiyle yürütülen sürecin "diğer süreçlere göre daha tahkim edilmiş, daha kuvvetli" olduğunu vurguladı.

Bedirhanoğlu, toplumsal, siyasal ve bürokratik desteğin yüksek olduğunu söyleyerek, bölgede uzun süredir sivil toplum içinde yer alan biri olarak önemli gelişmelere tanıklık ettiklerini kaydetti. Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla örgütün silahlarını bırakması ve örgütü feshetme açıklamasını sürecin en kritik eşiği olarak nitelendirdi ve "Evet, artık çatışma ve şiddet bitiyor" inancının toplumun tüm kesimlerinde oluştuğunu ifade etti.

Çatışma nedeniyle bölgenin sermaye göçü verdiğini belirten Bedirhanoğlu, bölgenin çeşitli sektörlerdeki potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Kürtçe'nin hayatın her alanında kullanılmasının önünü açan bir yasal düzenleme beklentisini dile getirdi ve yeni sivil anayasayla Meclis'in tarihi sorumluluğu bulunduğunu hatırlattı.

Bedirhanoğlu, bölgeye uygun yeni teşvik politikaları geliştirilmesi, dışarıdan yatırımcı ve uluslararası sermaye çekilmesi için bölge iş camiası ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınarak hazırlanacak politikaların önemine işaret etti ve kamu yatırımlarına hız verilmesi çağrısında bulundu.

DOGÜNKAD Başkanı Özlem Külahci Tanaman: Barış kalıcı demokrasi ve kalkınmayla mümkündür

Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) Başkanı Özlem Külahci Tanaman, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle atılan adımlar sayesinde Türkiye'nin yeni bir döneme eşiğinde olduğunu belirtti. Tanaman, sürecin siyasal, toplumsal ve ekonomik alanda büyük rahatlama sağladığını ifade ederek TBMM çatısı altında kurulan komisyonun bu dönüşümün somut bir ifadesi olduğunu söyledi.

Tanaman, sürecin yalnızca çatışmasızlıkla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, asıl hedefin kalıcı barış, demokrasi ve ekonomik kalkınma olduğunu kaydetti. "Demokrasi güçlendikçe toplumun tüm kesimleri kendini ifade edebilir" diyen Tanaman, farklılıkların tehdit değil zenginlik olarak görülmesi gerektiğini, kadınların üretimde, siyasette ve karar alma mekanizmalarında görünür olmasının barışın teminatı olduğunu belirtti.

Kadınların sürece katılımının önemine dikkat çeken Tanaman, "Bugün Türkiye, tarihi bir yol ayrımındadır. Çatışmaların gölgesinde geçen yılları geride bırakmak, güçlü bir demokrasi ve kalkınma temelinde barışa yürümek elimizdedir" dedi. Diyarbakır'dan bölge kadınları olarak "barış artık ertelenemez" çağrısı yapan Tanaman, barışın sadece silahların susması değil; demokrasinin güçlenmesi, kimliklerin özgürleşmesi, adaletin güvence altına alınması, kooperatifçiliğin güçlenmesi ve ekonominin yeniden ayağa kalkması anlamına geldiğini vurguladı.

DOGÜNSİFED Başkanı Devrim Türk: Süreç iş dünyasının önceliği

Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Genel Başkanı Devrim Türk, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başlatılmasında ve yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Türk, silahların ortadan kalkmasını ve barışın sağlanmasını hedefleyen bu sürecin iş dünyası olarak titizlikle sahiplenildiğini söyledi.

Türk, 40 yılı aşkın çatışmalı sürecin ekonomik ve sosyal tahribatına dikkat çekerek sağlık, eğitim, tarım, turizm ve madencilik gibi alanlarda fırsatların heba edildiğini ifade etti. Kırsaldan kente zorunlu göçün toplumsal travmalara yol açtığını belirten Türk, sürecin sonunda sınır ticaretinin geliştirilmesi ve bölgeye özgü yeni, cazip teşviklerin oluşturulması gerektiğini savundu.

Türk, ayrıca toplumun geneline hitap eden, bireysel ve toplumsal hakları geliştiren demokratik bir yeni anayasa yapılmasını desteklediklerini söyledi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir: Korucular dışlanmamalı

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, bugün itibarıyla yaklaşık 50 bin güvenlik korucusunun yurt içinde ve sınır ötesinde görev yaptığına dikkat çekti. Kandemir, devlete ve millete sadakatle bağlı korucuların sosyal haklarının iyileştirilmesi gerektiğini, can güvenlikleri ve göreceli refah içinde yaşamalarının bölgenin istikrarı ve devletin bekası için büyük önem taşıdığını söyledi.

Kandemir, korucuların görev ve yetkilerine ilişkin kararların İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Konfederasyonla koordine edilerek alınmasını talep etti ve "Terörsüz Türkiye süreci, güvenlik korucularını dışlayan bir sürece dönüşmemelidir" uyarısında bulundu. Koruculara verilecek yeni statünün terörsüz bir Türkiye'nin önemli güvencelerinden biri olmaya devam edeceğini belirtti.

Kandemir, camianın bugüne kadar yaklaşık 2 bin şehit ve 3 bin gazi verdiğini hatırlatarak, şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin giderilmesi için ikna edici faaliyetlerin düzenlenmesi gerektiğini, aksi takdirde bazı kesimlerin devletten uzaklaşabileceğini ifade etti. Güvenlik korucularının geleceğinin devletin bekası kapsamında ele alınması gerektiğini vurguladı.

Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan: Kardeşlik ve eşitlik öncelik olmalı

Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan, birlik, beraberlik ve kardeşliğe yönelik her olumlu adıma destek vereceklerini söyledi. Komisyonun amacını kanayan yaraya derman olmak ve kardeşlik üzerine müreffeh bir gelecek inşa etmek olarak tanımlayan Aslan, Türkiye'de yaşayan herkesin eşit düzeyde birinci sınıf vatandaş olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Aslan, yerel yönetim kanunlarının gözden geçirilmesi, üst görevlendirmelerde liyakat esaslı atamalar, ana dilde eğitim gibi alanlarda yapılan düzenlemelerin yasal güvenceye kavuşturulmasının önemine işaret etti. Doğu ve Güneydoğu illeri ile batı illeri arasındaki ekonomik farkların kapatılmasını sağlayacak tedbirler alınması gerektiğini savunan Aslan, "Türk ve Kürt kardeşliğinin yeniden tesisi, İsrail saldırganlığına ve yayılmacılığına karşı alınabilecek en büyük tedbirdir" şeklinde konuştu.

