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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı

Bakan Tekin, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocukların mutluluğu için ortak mücadele çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:56
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Anlamlı Mesaj

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla önemli bir mesaj yayımladı. Tekin, "Bütün çocuklar, insanlığın ortak değeridir ve insana yakışan en muhlis davranışlardan biri, çocukların daha mutlu olacağı güzel bir geleceği inşa etmektir." diyerek toplumsal sorumluluğa vurgu yaptı.

Çocukların Mutluluğu İnsanlığın Onur Sınavı

Tekin, mesajında çocukların daha müreffeh bir dünyada yaşamasının, insanlığın onur sınavı olduğuna dikkat çekti. Son yıllarda özellikle Gazze gibi bölgelerde yaşanan olayların, bu sınavın yeterince verilemediğini ortaya koyduğunu belirtti.

Umutsuzluğa Yer Yok

"Dünyanın birçok farklı köşesinde milyonlarca çocuk, savaşlardan uzak bir şekilde özgürce sokaklarda koşup oyunlar oynayacakları günü bekliyor." diyen Tekin, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan acılara karşı umutla hareket etme çağrısında bulundu. Karamsar olmak yerine, insanlığın hayrına çalışmanın önemini vurguladı.

Çocuklar İçin Birlikte Mücadele

İnsanlığın her zamankinden daha fazla yeni yollara ihtiyaç olduğunu ifade eden Tekin, "Parıldayan gözlerle hayata bakan, tebessümüyle dünyamızı aydınlatan bütün çocukların mutluluğu için hiçbir ayrım gözetmeksizin bu mücadeleye dört elle sarılmalıyız." dedi. Tekin, mesajını, "Tüm dünya çocuklarının 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor, çocukların daha güzel, daha adil bir dünyada yaşamasını temenni ediyorum." sözleriyle sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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