Milli Eğitim Bakanı Tekin: Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 20'nin Altına Düştü

Besni, Adıyaman - 27'inci Besni Eğitim Programı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Besni ilçesindeki Ali Erdemoğlu Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen 27'inci Besni Eğitim Programı'nda konuştu. Etkinlikte ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, eğitime verilen önemin altını çizdi.

Tekin, özel günlere ayrı önem verdiklerini belirterek, Türkiye'nin eğitim-öğretim açısından önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi. Eğitimin uzun vadeli hedeflerinin artık somut çıktılara dönüştüğünü vurguladı.

Tekin, geçmişteki çalışmalara atıfla, "Bunun örneklerini hem uluslararası raporlar gösteriyor hem de Sayın rahmetli Bülent Ecevit başbakanken 'Cumhuriyet'in 100 yılında Mektuplar' diye bir proje başlatıyor. O dönem yani 2001-2002 yılında o mektupları yazan kişilerin 'Cumhuriyet'in 100. yılında nasıl bir eğitim istiyoruz' mektuplarının içerisinde onları okurken gördüklerimiz, bugün gerçekten Türkiye'de eğitim öğretim alanında ciddi bir mesafe kat ettiğimizi gösteriyor. Öğretmenlerimiz diyor ki 'inşallah Cumhuriyet'in 100. yılında 40-50 kişilik sınıflarda ders anlatabiliriz, inşallah Cumhuriyet'in 100. yılda okullarımızda birer tane bilgisayar olur' diyor." ifadelerini kullandı.

Okulların altyapısına ilişkin bilgi veren Tekin, "Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 20'nin altına düşmüş durumda. 65 binin üzerindeki okulumuzun tamamında internet altyapısı var. Öğrencilerimiz dünyanın en büyük eğitim içerik ağı olan EBA'ya rahatlıkla erişebiliyor. Bu tablo bize büyük bir gurur yaşatıyor." dedi.

Katılımcılar

Törene, Adıyaman Valisi Osman Varol, Mersin Valisi Atilla Toros, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile diğer ilgililer katıldı.