Milli Eğitim Bakanı Tekin: Eğitimde Kendi Modelimizi Üretebiliriz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türk insanına, öğretmenlere ve akademisyenlere olan güvenini vurguladı. Tekin, 'Eğitimde de her alanda kendi modelimizi üretebilecek bir ülkeyiz, milletiz.' dedi.

Geçmişe Dönüş

Kongre, İÇDAŞ Koca Yusuf Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Bakan Tekin, AK Parti öncesi Türkiye ekonomisine dikkat çekerek, 2001 yılına dair açıklamalarda bulundu. O dönemde g gecelik repo faizlerinin yüzde 7500 olduğunu hatırlatan Tekin, 1989 ile 2002 yılları arasında 11 hükümetin değiştiğine değindi. 'Hükümetler, koalisyonlar, pazarlıklar, tartışmalar…' ifadeleriyle o dönemin sıkıntılarına dikkat çekti.

Eğitimdeki Gelişmeler

Tekin, Türkiye'deki derslik başına öğrenci ortalamasının şu an 20'lerde olduğunu belirtti. 1990'lı yıllarda öğretmenlerin kalabalık sınıflarda ders vermeye çalıştığını hatırlatan Tekin, 'Cumhuriyet'in 100. yılındaki mektuplarda öğretmenlerimiz 40 kişilik sınıflarda ders verebileceğini ifade ediyordu.' dedi.

Türkiye'nin Eğitim Kalitesi

Tekin, Türkiye'deki okulların kalitesinin başka ülkelere örnek teşkil ettiğini belirterek, 'BM raporlarına göre, sınıflarının tamamında akıllı tahta bulunan dünyadaki tek ülke Türkiye.' diye konuştu. Ayrıca, çocukların tarihlerini doğru öğrenmeleri ve medeniyet değerlerine sahip çıkmaları için eğitimde yapılacak çalışmalara vurgu yaptı.

Eğitimde Kardeşlik ve Birlik

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası anlamda egemenlik haklarını korumaya yönelik hedeflerini de dile getiren Tekin, Çanakkale ruhunu Gazze’ye taşımaktaki amacını anlattı. 'Çanakkale ruhuyla, zulme maruz kalanların yanında olmalıyız.' ifadesini kullandı.

Eleştirilere Yanıt

Bakan Tekin, eğitim modelleri konusundaki eleştirilere de değinerek, 'Türk insanına, öğretmenlere, akademisyenlere güveniyorum ve diyorum ki eğitimde de her alanda kendi modelimizi üretebilecek bir ülkeyiz.' dedi. Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında ilk 5'te yer aldığına dikkat çekti.

Son Etkinlikler

Kongrenin ardından Bakan Tekin, AK Parti'ye katılan Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik'e parti rozetini taktı. Tekin, kongre sonrası Çanakkale Valiliğini ziyaret ederek Vali Ömer Toraman ile bir süre görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İÇDAŞ Koca Yusuf Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İÇDAŞ Koca Yusuf Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.