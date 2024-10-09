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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Bakan Yusuf Tekin, Bosna Hersek'teki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti, törene Türk yetkililer katıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:58
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kovaçi Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’da bulunan Kovaçi Şehitliğini ziyaret etti. Ziyaret, Tekin'in başkentteki programlarının ardından gerçekleştirildi.

Aliya İzetbegoviç'in Kabrini Ziyaret

Bakan Tekin, Bosna'nın ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in kabrinin de bulunduğu bölgeye gelerek, Meçhul Asker Anıtı ve İzetbegoviç'in mezarına çiçek bıraktı. Ziyareti sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile birlikte Türk kurumlarının temsilcileri de eşlik etti.

Kur'an Okundu ve Dua Edildi

Şehitlikteki etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Tarihi Başçarşı'da Vatandaşlarla Buluştu

Bakan Tekin, şehitlik ziyaretinin ardından tarihi Başçarşı'yı gezdi ve burada yerel halkla sohbet ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

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