Milli Savunma Bakanı Güler: PKK ve Uzantıları Derhal Silahlarını Teslim Etmeli — 19 Eylül Gaziler Günü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen "19 Eylül Gaziler Günü Töreni"'ne katıldı. Törende gazilere minnettarlık, ordunun gücü ve ülkenin güvenlik hedefleri ön plana çıktı.

Güler'in mesajı

Konuşmasında gazileri milletin yüz akı olarak niteleyen Güler, bedenlerinin bir parçasını kutsal vatan toprağına emanet eden her gaziye devletin teminatı olarak baktıklarını söyledi. Gazilerin sarsılmaz bağlılık ve emsalsiz fedakârlıkla bağımsızlık meşalesini canlı tuttuğunu, gelecek kuşaklara yol gösterdiklerini vurguladı.

"PKK ve iltisaklı tüm gruplar, yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir."

Uluslararası güvenlik ve diplomasi

Güler, küresel ve bölgesel jeopolitik gerilimlerin güvenlik mimarisini sarstığı bir dönemde olduklarını belirterek Türkiye'nin kararlı, ilkeli ve çok boyutlu bir diplomasi izlediğini söyledi. Bakanın sözleri şu şekilde devam etti:

"Kurallara dayalı uluslararası düzenin zayıfladığı, güç ve nüfuz mücadelelerinin arttığı, bölgemizin ise adeta ateş çemberine döndüğü bu süreçte Türkiye, kararlı, ilkeli ve çok boyutlu bir diplomasiyle yoluna devam etmektedir. Bir yandan sınırlarımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için askeri caydırıcılığımızı artırırken, diğer yandan bölgesel ve küresel meselelerin çözümünde yapıcı ve barıştan yana tutumumuzla müzakere masalarının ve uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi durumundayız."

Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Karadeniz'den Orta Doğu ve Afrika'ya kadar sürdürülen etkin politikalarla TSK'nın dost ve kardeş ülkelerde güvenlik ve barış tesisine katkı sunduğunu vurgulayan Güler, ordunun üstün niteliklerini geliştirme çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Güler, harp araç-gereçlerindeki teknolojik yeniliklerin Silahlı Kuvvetlerin kullanımına sunulduğunu; hudut güvenliğinden terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanın korunmasından uluslararası barışa kadar yoğun faaliyet yürütüldüğünü ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" hedefi ve şehit-gazi vurgusu

Bakan Güler, 40 yılı aşkın süredir devam eden terör tehdidinden ülkeyi kurtarmak ve "Terörsüz Türkiye" hedefine kararlılıkla yürüdüklerini söyledi. Güler, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürütülen bu sürecin kardeşliği pekiştirme ve milletin refahını sağlama iradesinin açık göstergesi olduğunu belirtti ve konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürütülen bu tarihi süreç, kardeşliğimizi pekiştirme, milletimizi güvenli ve müreffeh yarınlara ulaştırma kararlılığının da en açık göstergesidir. Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar, yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, farklı adlar altında faaliyet yürütmesine asla izin vermeyeceğiz."

Güler, atılacak adımların şehitlerin hatırasına ve gazilerin onuruna asla leke düşürmeyeceğini, bu yoldan taviz verilmeyeceğini, milletin birlik ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım atılmayacağını belirtti. Türkiye'nin derin devlet aklı ve milli tarih şuuruyla süreci yönettiğini, hedeflerinin çocukların barış içinde büyüdüğü bir gelecek inşa etmek olduğunu ifade etti.

Gazilere minnet ve derneğin mesajı

"Gazilerimize minnettarlığımızı ifade etmek ve ailelerini baş tacı etmek en temel görevimizdir" diyen Güler, şehit ve gazilerin fedakârlığının sürecin merkezinde olduğunu, onların destansı mücadelelerinin unutulmayacağını söyledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık da törende konuştu ve gazilik mefhumu üzerine şu ifadeyi kullandı:

"Gazi, devletin bağımsızlığı, milletin egemenliği yolunda canını ortaya koyan kahraman, cesur ve yiğit insana denir."

Işık, 19 Eylül'ün Kurtuluş Savaşı'ndan Kore'ye, Kıbrıs'tan iç güvenlik harekâtlarına kadar vatan için mücadele eden gazilerin onur günü olduğunu ve "gazi" ünvanının atadan kalma en büyük miras olduğunu vurguladı.

Notlar

Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcıları, gaziler ve şehit yakınları, Azerbaycan'dan gelen gaziler ile aileleri katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gaziler Günü'ne özel kısa filmin gösterildiği programda TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı ve Mehteran Birliği Komutanlığı konser verdi. Konserin ardından Bakan Güler ile TSK komuta kademesi, gaziler ve gazi yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.