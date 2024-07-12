Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin nerede olduğu fark etmeksizin, operasyonlarına devam edeceğini duyurdu. Özellikle son dönemlerde gerçekleştirilen hava ve kara operasyonları, bölgedeki terör varlığını zayıflatma hedefi taşıyor. Mehmetçiğin kararlılığı, terörle mücadelenin ön saflarında yer alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz” ifadesine yer verildi. Bakanlık, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi” dedi.