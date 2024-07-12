Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlenen 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 13:48
Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin nerede olduğu fark etmeksizin, operasyonlarına devam edeceğini duyurdu. Özellikle son dönemlerde gerçekleştirilen hava ve kara operasyonları, bölgedeki terör varlığını zayıflatma hedefi taşıyor. Mehmetçiğin kararlılığı, terörle mücadelenin ön saflarında yer alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz” ifadesine yer verildi. Bakanlık, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi” dedi.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Su İşleri personel alımına start verdi! 18-35 yaş arası başvuru şartlarına dikkat

4A- 4B- 4C'liye Temmuz müjdesi! Zam sonrası ek ödemelerde zam onayı! Temmuz maaşlarında ödeniyor

3 Gün sonra zamlı ödemeler başlıyor! Hemen TCKN ile takip edin

Büyükşehir belediyesine KPSS şartsız personel alımı! Yüksek maaş fırsatı verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

18 yaş üzeri sağlık personeli alımı! En az ilkokul mezunları başvurabilecek

Kiracılar pürdikkat kesilecek! Geçmişte yapsanız dahi IBAN detayı pahalıya patlayacak

Toyota'dan galericileri alt edecek kampanya! Cherry'den bile daha ucuz SIFIR ARAÇ

Emekli maaşı alan herkese 30.000 TL ödeme sözü! Tek işlemi yapmak yetiyor

Devlet Su İşleri personel alımına start verdi! 18-35 yaş arası başvuru şartlarına dikkat

4A- 4B- 4C'liye Temmuz müjdesi! Zam sonrası ek ödemelerde zam onayı! Temmuz maaşlarında ödeniyor

Sigaraya tokat gibi zam geldi! 10 TL'lik zamla sigara fiyatları sil baştan değişti

Banka banka gezmeye son! O banka anında 100.000 TL kredi veriyor: Genç, yaşlı ayrımı yok

3 Gün sonra zamlı ödemeler başlıyor! Hemen TCKN ile takip edin

Büyükşehir belediyesine KPSS şartsız personel alımı! Yüksek maaş fırsatı verilecek

Severek tükettiğiniz o besinler midenizi deliyor! Öğrenince bir daha evinize sokmayacaksınız

En az lise mezunu olmak şart! Et ve Süt Kurumu kadrolu personel alımını duyurdu