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Milli Yol Partisi'nden İsrail Saldırılarına Protesto

Milli Yol Partisi protesto düzenleyerek İsrail'in saldırılarını kınadı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 16:14
Milli Yol Partisi'nden İsrail Saldırılarına Protesto

Milli Yol Partisi'nden Güçlü Protesto

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır liderliğindeki bir grup, İsrail'in Gazze ve Lübnan üzerindeki saldırılarını İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Kuşkulu İlgisizlik

Kuğulu Kavşağı'nda toplanan partililer, güvenlik önlemleri altında tekbirler eşliğinde büyükelçilik konutuna yürüdü. Açıklama yapan Çayır, Filistin'de bombardımanların sürdüğünü, özellikle kadınlar ve çocuklar gibi masumların hayatlarını kaybettiğini vurguladı.

Uluslararası Tehditler ve Çağrı

Remzi Çayır, NATO gibi uluslararası kuruluşların ve Amerika, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin durum karşısında kayıtsız kalmalarını eleştirdi.

Çayır, petrol ihraç eden Müslüman ülkeleri, İsrail'in saldırılarına karşı daha etkin olmaya ve bir ay petrol satmamaya çağırdı. "Petrol satışını durdurun." dedi.

Türk Milletinin Duruşu

Çayır, zulme karşı durmanın insanlık açısından bir sorumluluk olduğunu belirterek, Türk milletinin bu konuda önemli bir rol oynadığını ifade etti. "Türk milleti ayaktadır ve bu zulmü defedecek güçtedir," diyerek son sözlerini tamamladı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in...

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Konutuna yürüyerek protesto etti. Çayır ve partililer, Kuğulu Kavşağı'nda toplandıktan sonra polisin güvenlik önlemleri eşliğinde İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutuna yürüdü.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in...

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Konutuna yürüyerek protesto etti. Çayır ve partililer, Kuğulu Kavşağı'nda toplandıktan sonra polisin güvenlik önlemleri eşliğinde İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutuna yürüdü.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in...

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Konutuna yürüyerek protesto etti. Çayır ve partililer, Kuğulu Kavşağı'nda toplandıktan sonra polisin güvenlik önlemleri eşliğinde İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutuna yürüdü.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in...

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Konutuna yürüyerek protesto etti. Çayır ve partililer, Kuğulu Kavşağı'nda toplandıktan sonra polisin güvenlik önlemleri eşliğinde İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutuna yürüdü.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in...

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Konutuna yürüyerek protesto etti. Çayır ve partililer, Kuğulu Kavşağı'nda toplandıktan sonra polisin güvenlik önlemleri eşliğinde İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutuna yürüdü.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in...

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Konutuna yürüyerek protesto etti. Çayır ve partililer, Kuğulu Kavşağı'nda toplandıktan sonra polisin güvenlik önlemleri eşliğinde İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutuna yürüdü.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in...

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Konutuna yürüyerek protesto etti. Çayır ve partililer, Kuğulu Kavşağı'nda toplandıktan sonra polisin güvenlik önlemleri eşliğinde İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutuna yürüdü.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in...

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Konutuna yürüyerek protesto etti. Çayır ve partililer, Kuğulu Kavşağı'nda toplandıktan sonra polisin güvenlik önlemleri eşliğinde İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutuna yürüdü.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in...

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Konutuna yürüyerek protesto etti. Çayır ve partililer, Kuğulu Kavşağı'nda toplandıktan sonra polisin güvenlik önlemleri eşliğinde İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutuna yürüdü.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in...

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır (ortada) ve partililerden oluşan bir grup, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Konutuna yürüyerek protesto etti. Çayır ve partililer, Kuğulu Kavşağı'nda toplandıktan sonra polisin güvenlik önlemleri eşliğinde İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutuna yürüdü.

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