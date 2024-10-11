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Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: Can Kayıpları ve Yeniden Dönüş Süreci

Florida'da büyük yıkıma neden olan Milton Kasırgası sonrası 14 kişi hayatını kaybetti, halk evlerine dönmeye başladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 10:25
Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: Can Kayıpları ve Yeniden Dönüş Süreci

Milton Kasırgası'nın Yıkımı ve Yeniden Dönüşler

Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesine 3 kategoriyle vuran Milton Kasırgası, büyük bir yıkıma neden oldu. Kasırga sonrası, zarar görmüş bölgelerden tahliye edilenler evlerine dönmeye başladı.

Ölü Sayısı ve Acil Durumlar

Yüzyılın kasırgası olarak nitelendirilen Milton, ilk belirlemelere göre 14 kişiyi hayattan kopardı. Washington Post'un haberine göre, kasırga denizde iki kez 5 kategoriye yükselirken, Florida kıyılarında 3 kategoriyle etkili oldu. Şiddetli rüzgar ve yağışlar, birçok yerde yıkımlara yol açarak hortumların ortaya çıkmasına neden oldu.

Yetkililerin Uyarıları

Bölgeyi terk eden kasırga sonrası yetkililer, su baskınları ve sel tehlikeleri hakkında halkı uyardı. Hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği konusunda endişeler devam ediyor. ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, "Ölü sayısının artmasını önlemek bizim sorumluluğumuz. Zorlu bir kasırga ve hortumlarla karşı karşıyayız," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yardım Çalışmaları Hızla Başladı

Florida Valisi Ron DeSantis, 2.5 milyondan fazla kişiyi etkileyen elektrik kesintilerini gidermek ve yıkılan yapıları temizlemek amacıyla acil yardım çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde çalışmalara destek istediğini belirtti.

Hava Seyahati ve Kasırganın Gücü

Yetkililer, eyaletteki havalimanlarında uçuşların cuma sabahı itibarıyla kademeli olarak başlayacağını açıkladı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nde güçlenen Milton Kasırgası'nın son yüzyılın en güçlülerinden biri olabileceği uyarısında bulunmuştu. Joe Biden, kasırgaya yönelik hazırlıkları vurgulayarak, "Milton yüzyılın kasırgası gibi görünüyor," dedi. Ayrıca, Milton kasırgası, yakın geçmişte Florida'yı vuran ve 227 can kaybı ile sonuçlanan Helene Kasırgası’nın ardından gelmiş oldu.

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