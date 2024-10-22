Minnesota Üniversitesinde Filistin Yanlısı Protesto: 11 Gözaltı

Minnesota Üniversitesi'nde Gözaltılar

ABD'deki Minnesota Üniversitesi'nde, idari bina Morrill Hall önünde gerçekleştirilen Filistin yanlısı protesto sonucu 11 kişi gözaltına alındı. CBS News'ün aktardığı bilgilere göre, protestoya katılan yaklaşık 30 kişi, idari binanın içine girerek eylemlerini sürdürdü.

Gözaltı Gerekçeleri

Gözaltına alınan 11 gösterici, maddi hasara yol açtıkları ve binanın giriş çıkışlarını engelledikleri gerekçesiyle emniyet güçleri tarafından tutuldu. Üniversite yönetimi, Morrill Hall'daki katılımcılara binadan çıkmaları ve diğer kişilerin de o bölgede bulunmamaları gerektiğini duyurdu.

Protestocuların Açıklamaları

Gösterinin organizatörlerinden Merlin Van Alstein, "İçeridekiler, taleplerimiz karşılanana ya da zorla çıkarılana kadar buradan ayrılmayacaklar" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu durum, eylemcilerin kararlılığını ortaya koyuyor.

Yönetim Açıklaması

Üniversite sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, idari binanın içine giren öğrencilerin çeşitli vandalizm eylemleri gerçekleştirdikleri belirtildi. Açıklamada, göstericilerin güvenlik kameralarında bulunan lensleri kapatmak için sprey boya kullandıkları, camları kırdıkları ve bina giriş noktalarına barikatlar kurdukları ifade edildi.