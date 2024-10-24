Mirziyoyev'den İsrail-Filistin Sorununa İki Devlet Çözümü Vurgusu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Barışçıl Çözüm İçin Çağrıda Bulundu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, BRICS Liderler Zirvesi çerçevesinde Kazan'da gerçekleşen "Genişletilmiş BRICS+" toplantısında, İsrail-Filistin sorununun çözüm yollarını ele aldı. Mirziyoyev, Orta Doğu’daki artan çatışmaların büyük bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Yıkıcı Savaşların Altındaki Kayıplar

Mirziyoyev, "Komşu ülkeler ve büyük güçlerin bu çatışmalara dahil olması, bölgenin küresel krizin merkez üssü haline gelmesine neden oluyor," diyerek, bölgede yaşanan kargaşanın ciddiyetine dikkat çekti.

İnsani Krize Dikkat

Bölgedeki insani durumdan duyduğu üzüntüyü ifade eden Cumhurbaşkanı, "Hiçbir siyasi hedef, sivillerin mağduriyetini haklı çıkaramaz," sözleriyle yaşanan insanlık dramına vurgu yaptı. Ayrıca, acil ateşkes ve yardım yapılması gerektiğini belirtti.

BRICS’in Rolü ve Çok Taraflı İşbirliği

Mirziyoyev, günümüzde dünya düzeninin bölünme eğiliminde olduğunu ve bunun, insani acılar doğurduğunu ifade etti. Küresel ticaretin de etkilenmesiyle yeni engellerin ortaya çıkmakta olduğunu kaydetti.

Yenilenen Dünyada Adalet

“BRICS, taraflar arasında eşitlik, bağımsızlık ve karşılıklı çıkarların gözetilmesi gibi ilkelerle çok taraflı işbirliği yapısının geliştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor,” diyerek, bu platformun BM'nin temel bir yapı olarak kalması yönündeki düşüncelerini aktardı.

Mirziyoyev, jeopolitik rekabetten uzak, yapıcı bir diyalog temelli küresel uzlaşmanın önemine de dikkat çekti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "Genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuştu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "Genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuştu.