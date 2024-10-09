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Mısır Başbakanı Medbuli'den Savaş Ekonomisi Uyarısı

Mısır, bölgedeki gerginliklerin artması durumunda savaş ekonomisine geçebileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 22:18
Mısır Başbakanı Medbuli'den Savaş Ekonomisi Uyarısı

Mısır'dan Savaş Ekonomisi Açıklaması

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülkesinin mevcut bölgesel olumsuz gelişmelerin devam etmesi halinde "savaş ekonomisi" modeline geçmek zorunda kalabileceğini ifade etti.

Bölgesel Gerginliklerin Etkisi

Medbuli, bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Eğer bölgede bir savaş durumu ortaya çıkarsa, savaş ekonomisi olarak adlandırdığımız duruma geçebiliriz." şeklinde konuştu. Bu açıklama, Gazze'de bulunan Filistinlilere yönelik artan gerilimlerin yanı sıra İsrail, İran ve Hizbullah arasındaki jeopolitik çatışmaların tırmandığı bir dönemde geldi.

Petrol Fiyatlarındaki Artış

Başbakan ayrıca, son gelişmelerin petrol fiyatlarını etkilediğini ve varil fiyatının 10 dolar arttığını belirtti. Medbuli, bu artışın Mısır'ın genel bütçesi üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu vurguladı.

Mali Önlemler

Mısır Başbakanı, mevcut koşularda hizmet ve mal tedarikinin güvence altına alınabilmesi için maliye, elektrik ve petrol bakanlarına gerekli talimatları verdi.

Vergi Reformu Hedefleri

Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kucuk ise, ülkenin mali yüklerini azaltmayı ve vergi sistemini basitleştirmeyi amaçladıklarını, bu kapsamda 20 vergi reformu gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Ekonomik Reform Programları

Öte yandan Mısır, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürüttüğü ekonomik reform programı çerçevesinde serbest kura geçiş, birçok temel ürünün sübvansiyonlarının kademeli olarak kaldırılması ve bazı ürünlerin fiyatlarının artırılması gibi adımlar atıyor.

Süveyş Kanalı Gelirleri

Mısır Merkez Bankası, Orta Doğu'daki artan gerilimler nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelirlerin geçen yıl %25 oranında düştüğünü duyurdu. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de ülkenin bu yılın ilk 8 ayında, jeopolitik gerginliklerden dolayı Süveyş Kanalı'ndan yaklaşık 6 milyar dolar gelir kaybı yaşadığını açıkladı.

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