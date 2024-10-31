DOLAR
34,24 0,12%
EURO
37,37 -0,32%
ALTIN
3.054,28 0,53%
BITCOIN
2.468.267,52 0,83%

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA Direktörü ile Gazze'deki Krizi Masaya Yatırdı

Gazze'deki insani kriz, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve CIA Direktörü Burns tarafından görüşüldü.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:09
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA Direktörü ile Gazze'deki Krizi Masaya Yatırdı

Mısır ve ABD İstihbaratı Gazze’deki Durumu İnceledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ndeki güncel durumu değerlendirmek üzere ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile bir araya geldi.

Kahire’deki Görüşme Ayrıntıları

Kahire'de gerçekleşen kabulde, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad da yer aldı. Toplantıda, Gazze'de yaşanan insani durumun iyileştirilmesi için ortak çabaların artırılması gerektiği vurgulandı.

Ateşkes ve Esir Takas Müzakereleri

Görüşmede ateşkesin sağlanması ve esir takası üzerinde müzakerelerin ilerletilmesi konuları da ele alındı. Mısır Cumhurbaşkanlığı’nın yayımladığı açıklamada, Gazze'deki insani şartların kötüleşmesine dikkat çekilirken, bölgede insani yardıma erişim sağlanmasının öncelikli olduğu belirtildi.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Görüşmede, bölgedeki kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması için iki devletli çözümün uygulanmasının önemine de değinildi. Bu konuda daha önceki tartışmaların devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Esir Takasına İlişkin Gelişmeler

İsrail basınında yer alan haberlerde, CIA Direktörü Burns ile Mossad Direktörü David Barnea'nın, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile esir takası müzakerelerini yeniden başlatmak için bir araya geldikleri belirtiliyor.

İsrail'in Gazze Saldırılarının Sonuçları

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 43 bin 163 Filistinli hayatını kaybetti. Bunlardan 17 bin 210'unun çocuk, 11 bin 742'sinin ise kadın olduğu bildirilmektedir. Ayrıca yapılan saldırılarda halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığına yönelik tahribat raporları bulunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanı Bolat, Edirne'de Balkan İş ve Yatırım Forumu'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu
2
Kültürel Mirasın Yeniden Hayat Bulduğu Yer: Sedef Atölyesi
3
Sultangazi'deki Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı
4
Dünya Çapında Kıtlık ve Açlık Riski: BM'den Acil Uyarı
5
Türk Kızılay'dan Anıtkabir Ziyareti
6
Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
7
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı