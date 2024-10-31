Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA Direktörü ile Gazze'deki Krizi Masaya Yatırdı

Mısır ve ABD İstihbaratı Gazze’deki Durumu İnceledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ndeki güncel durumu değerlendirmek üzere ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile bir araya geldi.

Kahire’deki Görüşme Ayrıntıları

Kahire'de gerçekleşen kabulde, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad da yer aldı. Toplantıda, Gazze'de yaşanan insani durumun iyileştirilmesi için ortak çabaların artırılması gerektiği vurgulandı.

Ateşkes ve Esir Takas Müzakereleri

Görüşmede ateşkesin sağlanması ve esir takası üzerinde müzakerelerin ilerletilmesi konuları da ele alındı. Mısır Cumhurbaşkanlığı’nın yayımladığı açıklamada, Gazze'deki insani şartların kötüleşmesine dikkat çekilirken, bölgede insani yardıma erişim sağlanmasının öncelikli olduğu belirtildi.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Görüşmede, bölgedeki kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması için iki devletli çözümün uygulanmasının önemine de değinildi. Bu konuda daha önceki tartışmaların devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Esir Takasına İlişkin Gelişmeler

İsrail basınında yer alan haberlerde, CIA Direktörü Burns ile Mossad Direktörü David Barnea'nın, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile esir takası müzakerelerini yeniden başlatmak için bir araya geldikleri belirtiliyor.

İsrail'in Gazze Saldırılarının Sonuçları

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 43 bin 163 Filistinli hayatını kaybetti. Bunlardan 17 bin 210'unun çocuk, 11 bin 742'sinin ise kadın olduğu bildirilmektedir. Ayrıca yapılan saldırılarda halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığına yönelik tahribat raporları bulunmaktadır.