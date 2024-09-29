Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gerginlikler Süveyş Kanalı'nda 6 Milyar Dolar Kayıp Yaratıyor

Mısır'da Gerginlikler Ekonomiye Zarar Veriyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, son zamanlarda bölgedeki gerginlikler nedeniyle ülkesinin Süveyş Kanalı gelirlerinde yaklaşık 6 milyar dolar kaybettiğini duyurdu.

Kahire'deki Mezuniyet Töreni

Es-Sisi, başkent Kahire'deki Polis Akademisi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde bu bilgileri paylaştı. Konuşmasında, bölgedeki çatışmaların istikrarı tehdit ettiğini ve Mısır halkının bu durum karşısında endişe duyduğunu ifade etti.

Sisi, gerginliklerin ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin olduğuna dikkat çekerek, "Süveyş Kanalı gelirlerinde yüzde 50-60'lık bir düşüş yaşandı. Son 7-8 ay boyunca yaşanan sorunlar nedeniyle 6 milyar dolardan fazlasını kaybettik," dedi.

İstikrar Mesajı

Buna rağmen Mısır'ın istikrarını sürdürdüğünü ve daha iyi bir geleceğe doğru ilerlediğini vurguladı.