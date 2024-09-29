DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.248.240,94 -0,26%

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gerginlikler Süveyş Kanalı'nda 6 Milyar Dolar Kayıp Yaratıyor

Sisi, bölgedeki istikrarsızlıkların Mısır'a 6 milyar dolara mal olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 14:19
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gerginlikler Süveyş Kanalı'nda 6 Milyar Dolar Kayıp Yaratıyor

Mısır'da Gerginlikler Ekonomiye Zarar Veriyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, son zamanlarda bölgedeki gerginlikler nedeniyle ülkesinin Süveyş Kanalı gelirlerinde yaklaşık 6 milyar dolar kaybettiğini duyurdu.

Kahire'deki Mezuniyet Töreni

Es-Sisi, başkent Kahire'deki Polis Akademisi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde bu bilgileri paylaştı. Konuşmasında, bölgedeki çatışmaların istikrarı tehdit ettiğini ve Mısır halkının bu durum karşısında endişe duyduğunu ifade etti.

Sisi, gerginliklerin ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin olduğuna dikkat çekerek, "Süveyş Kanalı gelirlerinde yüzde 50-60'lık bir düşüş yaşandı. Son 7-8 ay boyunca yaşanan sorunlar nedeniyle 6 milyar dolardan fazlasını kaybettik," dedi.

İstikrar Mesajı

Buna rağmen Mısır'ın istikrarını sürdürdüğünü ve daha iyi bir geleceğe doğru ilerlediğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Polatlı'da Komşu Cinayeti: Bir Kadın Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı
2
Nepal'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 148 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Kahramanmaraş'ta Boğulma Olayı
4
Milli Yol Partisi'nden İsrail Saldırılarına Protesto
5
Adana'da Diş Hekimine Saldırı: Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı
6
İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan Lübnan'a Destek Mesajı
7
Samsun Limanı'na Gelen Astoria Grande Kruvaziyeri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek