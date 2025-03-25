Mısır'dan İsrail'in Gazze'de Zorla Göç Kararına Sert Tepki

Mısır'dan İsrail'in Zorla Göç Planına Kınama

Mısır, İsrail güvenlik kabinesi tarafından, Gazzelilerin zorla göç ettirilmesini "koordine etmek" amacıyla kurulacak yeni birim kararına tepki gösterdi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bu tutumunu şiddetle kınadı ve uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, İsrail'in süregelen ihlalleri karşısında kararlı bir tutum sergilemeleri çağrısında bulundu.

Yeni Birimin Amacı

İsrail Savunma Bakanlığı, 22 Mart gecesi yapılan güvenlik kabinesi toplantısında, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin sürgün edilmesine odaklanacak yeni bir birim kurulmasına onay verdiğini duyurmuştu. Bu yeni birimin, Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi için kara, deniz ve hava yoluyla geçişlerini koordine edeceği öne sürüldü.

İsrail'in Planları

Ayrıca, açıklamada, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını hayata geçirmek için "tüm imkanlarıyla çalıştığı" belirtildi. Öte yandan, 23 Mart tarihinde güvenlik kabinesi, Batı Şeria'da İsrail tarafından gasbedilen 13 yerleşimin bağımsız birimler olarak tanınmasını da onaylamıştı.