Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Filistin Halkına Destek Açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede, Filistin halkını kendi toprağından kovmaya yönelik tüm girişimlere karşı olduklarını net bir şekilde ifade etti.

Bakan Abdulati, özellikle bölgede yaşanan gelişmeler ışığında bu destek mesajının önemine dikkat çekti ve Filistin'in haklarının korunması konusunda Mısır'ın kararlı duruşunu vurguladı.

Bu açıklama, uluslararası düzeyde Filistin halkının hakları adına verilen mücadelenin desteklendiğini bir kez daha ortaya koydu.