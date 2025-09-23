Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati New York'ta Yvette Cooper ile Gazze ve İran'ı Görüştü

Bedr Abdulati, BM 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Yvette Cooper ile Gazze'deki insani kriz ve İran'ın nükleer programını görüştü.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 19:38
BM 80. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen görüşmede Gazze'deki insani kriz ve İran konusu masaya yatırıldı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşmiş Milletler BM 80. Genel Kurulu oturumu nedeniyle bulunduğu New York'ta İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir araya geldi. Toplantıya dair bilgi, Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada paylaşıldı.

Görüşmede iki ülke ilişkileri yanı sıra Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmeler ele alındı. Abdulati, özellikle bölgede artan insani krize dikkat çekti.

Gazze'de açlık felaketinin ulaştığı boyut'a işaret eden Abdulati, burada ateşkesin sağlanması için bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

Abdulati, uluslararası toplumun Gazze Şeridi ile Batı Şeria'da İsrail'in işlediği suçların önüne geçmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim politikaları ve Gazze'deki saldırıların kapsamını genişletme yönündeki adımların yarattığı tehlikeye dikkat çeken Abdulati, Tel Aviv'in amacının Filistin halkını tehcir etmek ve Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemek olduğunu söyledi.

Abdulati, İngiltere'nin Filistin Devleti'ni tanımasının tarihi bir adım olduğunu ve bunun Filistin halkı için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Görüşmede ayrıca İran'ın nükleer programı gündeme geldi. Abdulati, yaptırım mekanizmasının tekrar devreye girmesini erteleyecek sükunet çabalarının sürdürülmesinin önemine değindi.

