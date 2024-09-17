Mısır Dışişleri Bakanı: Gazze'deki Saldırıların Durdurulması Öncelikli Hedef

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Kahire'de bir araya gelen Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Macar meslektaşı Peter Szijjarto, Gazze'deki insanlık krizine dair kritik açıklamalarda bulundu.

Öncelikli Meseleler

Abdulati, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması ve esir takası anlaşmasının sağlanması, ülkemiz için en öncelikli mesele." dedi. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, Abdulati, "Saldırıların ivedilikle sona ermesi, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların koşulsuz olarak ulaşabilmesi için gerekli adımların atılmasının elzem olduğunu" vurguladı.

Adil ve Kalıcı Barış İçin Çözüm

Filistin meselesinin, uluslararası sertifikalar temelinde çözülmeden adil ve kalıcı barışın sağlanamayacağını belirten Bakan Abdulati, "1967 sınırlarında Doğu Kudüs merkezi bir Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Devam Eden Müzakereler

Gazze'deki Filistinli gruplar, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda, İsrail ile esir takası ve ateşkes üzerinde müzakerelere devam ediyor. Hamas, uluslararası arabulucuların yardımıyla yürütülen süreçte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yeni koşullar ileri sürmesinin anlaşma sağlanmasını zorlaştırdığını ifade etti.

Müzakereleri Zora Sokacak Unsurlar

İsrail'in Mısır-Gazze sınırındaki koridorları kontrol etme ısrarı, müzakerelere en büyük engellerden biri. Mısır ise bu durumun ulusal güvenliği tehlikeye attığını savunarak karşı çıkıyor.