Mısır, Gazze'nin Yeniden İnşasında Tehcir Olmayacak Dedi

Mısır: Gazze'nin Yeniden İnşasında Tehcir Olmayacak

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası sürecinde hiçbir Filistinlinin tehcir edilmeyeceğini belirtti. Abdulati, açıklamasını El-Kahire el-İhbariye kanalına yaptığı konuşmada dile getirdi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Başkent Kahire'de Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Yusuf ile ortak basın toplantısı düzenleyen Abdulati, Mısır'ın Gazze Şeridi ile ilgili çabalarının devam ettiğini vurguladı. Ateşkes ve esir takası anlaşmasının 3 aşaması tamamlanıncaya kadar, bu çabaların sürdürüleceğine işaret etti.

Kızıldeniz Bölgesindeki Gerilimler

Ayrıca, Kızıldeniz bölgesindeki gerilimlere dikkat çeken Bakan Abdulati, Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze'deki ateşkesi sağlamasının ardından bu bölgede gerilimi artırmanın bir gerekçesi kalmadığını ifade etti. Türkiye'nin Kızıldeniz ve uluslararası deniz taşımacılığı güvenliğini güçlendirmesi gerektiğini aynı zamanda Kızıldeniz'e kıyı olmayan hiçbir ülkeden askeri varlığın kabul edilmediğini de sözlerine ekledi.

Trump'ın Tehcir Fikri

Bilindiği üzere, ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Ürdün ve Mısır gibi Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini gündeme getirmişti. Trump, bu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin farklı yerlerde konutlara yerleştirilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Ayrıca, Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Arap ülkeleri dışişleri bakanları, Trump'ın planına ilişkin ortak bir yazılı açıklama yaparak, Filistinlilerin haklarına yönelik ihlallerin reddedilmesine dair mutabakata vardıklarını belirtmişlerdir.