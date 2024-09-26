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Mısır, Lübnan'daki Kriz Nedeniyle Seyahat Uyarısı Yaptı

Mısır, Lübnan'da devam eden İsrail saldırıları nedeniyle vatandaşlarını uyarmakta ve seyahatlerini durdurmalarını istemekte.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 00:55
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 00:55
Mısır, Lübnan'daki Kriz Nedeniyle Seyahat Uyarısı Yaptı

Mısır, Lübnan İçin Seyahat Uyarısı Yaptı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, son günlerde İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırlarının artması üzerine, vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

23 Eylül 2023 tarihinden itibaren İsrail'in Lübnan'ın güney bölgelerine ve Bekaa ile Baalbek'e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda birçok sivil hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bu saldırılar dolayısıyla 650 kişi hayatını kaybetti.

Mısırlı Vatandaşlar İçin Öneriler

Açıklamada, Mısır vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri ve mevcut durumda burada bulunan Mısırlılara da tehlikeli bölgelerden uzak durmaları konusunda çağrıda bulunuldu.

Eş zamanlı olarak, EgyptAir havayolları, bölgedeki güvenliğin sağlanana kadar Kahire ve Beyrut arasındaki uçuşlarının iptal edildiğini bildirdi.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, yaşanan saldırılar nedeniyle ülke içindeki yerinden yurtlarından olan mülteci sayısının 500 bine yaklaştığını duyurdu. Başkent Beyrut'a ve diğer kuzey bölgelerine doğru büyük bir göç dalgası yaşanmakta.

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