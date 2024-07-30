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Mısır ve ABD Dışişleri Bakanları İsrail-Lübnan Gerginliğini Değerlendirdi

Mısır ve ABD dışişleri bakanları, İsrail-Lübnan sınırındaki gerginliği düşürmek için telefonla görüştü.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 18:14
Mısır ve ABD Dışişleri Bakanları İsrail-Lübnan Gerginliğini Değerlendirdi

Mısır ve ABD Dışişleri Bakanları Karşılıklı Görüşme Gerçekleştirdi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaparak, İsrail-Lübnan sınırında yükselen gerginliği değerlendirdi.

Görüşme, Bakan Abdulati'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldığı sırada Tahran'da gerçekleştirildi. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, görüşmede Gazze Şeridi, Lübnan-İsrail krizi ve Sudan'daki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alındı.

Abdulati, Blinken'a Lübnan'ın desteklenmesinin, halkın menfaati ve bölgedeki istikrar açısından zorunlu olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda Mısır'ın yürüttüğü çabaları aktardı. Ayrıca Gazze'deki durumu da değerlendiren Mısırlı bakan, ülkesinin acil ve kapsamlı bir ateşkes çağrısında bulunduğunu belirtti.

Sudan'la ilgili yapılan değerlendirmede ise, iki tarafın ateşkes sağlanması ve Sudan halkı için insani yardımların geçişine yönelik beklentilerini açıkladıkları görüldü.

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