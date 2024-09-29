DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.245.755,53 -0,15%

Mısır ve İran'dan Ortadoğu Zirvesi: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan Üzerine Değerlendirmeler

Mısır ve İran, bölgedeki gerilimleri ve son gelişmeleri ele aldı, savaş riskine karşı önlemler vurgulandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 00:59
Mısır ve İran'dan Ortadoğu Zirvesi: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan Üzerine Değerlendirmeler

Mısır ve İran Ortadoğu'daki Son Gelişmeleri Gelişmeler İçin Görüştü

Mısır ile İran, İsrail'in gerilimi artırdığı dönemde, Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Görüşmede Öne Çıkan Noktalar

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu toplantıları sırasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki tehlikeli gelişmeler masaya yatırıldı. Gerilimin Yansımaları

İki bakan, gerilimin Orta Doğu'nun güvenliğine etkilerini tartışarak, bölgenin istikrarını korumanın ve halkın güvenliğini sağlamak adına olası bir bölgesel savaşı önlemenin önemini vurguladılar.

İLGİLİ HABERLER

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mısır ve İran'dan Ortadoğu Zirvesi: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan Üzerine Değerlendirmeler
2
Bodrum'daki Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Büyükçekmece'de Polise Saldıran Şüpheli İntihar Etti
4
Büyükçekmece'de Polise Ateş Açan Şüpheli İntihar Etti
5
Gündem Özeti: 29 Eylül 2024
6
AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir'den Mut Zeytin Festivali'ndeki Saldırıya Kınama
7
Mersin'de Vergi Kaçakçılığı Operasyonu: 16 Şüpheli Tutuklandı

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek