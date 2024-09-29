Mısır ve İran'dan Ortadoğu Zirvesi: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan Üzerine Değerlendirmeler

Mısır ve İran Ortadoğu'daki Son Gelişmeleri Gelişmeler İçin Görüştü

Mısır ile İran, İsrail'in gerilimi artırdığı dönemde, Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Görüşmede Öne Çıkan Noktalar

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu toplantıları sırasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki tehlikeli gelişmeler masaya yatırıldı. Gerilimin Yansımaları

İki bakan, gerilimin Orta Doğu'nun güvenliğine etkilerini tartışarak, bölgenin istikrarını korumanın ve halkın güvenliğini sağlamak adına olası bir bölgesel savaşı önlemenin önemini vurguladılar.