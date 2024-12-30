DOLAR
35,26 -0,28%
EURO
36,76 -0,12%
ALTIN
2.965,98 -0,32%
BITCOIN
3.311.829,64 -0,12%

MİT 2024'te Terör Örgütlerine Darbe İndirdi: 42 Operasyon, 44 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİT, 2024'te PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik başarılı operasyonlarla terör unsurlarına ağır darbe vurdu.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:05
MİT 2024'te Terör Örgütlerine Darbe İndirdi: 42 Operasyon, 44 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİT, Terörle Mücadelede Önemli Başarılar Elde Etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2024 yılında düzenlediği operasyonlarla PKK, DEAŞ ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gibi terör unsurlarına ağır darbeler indirdi. MİT, bu yıl 42 nokta operasyon gerçekleştirirken, toplamda 44 sözde sorumlu etkisiz hale getirildi.

PKK'ya Yönelik Operasyonlar

PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar, Irak'ın kuzeyinde 20, Suriye'de 15 olmak üzere toplam 42 farklı noktada icra edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 4'ü kırmızı, 1'i gri, 1'i ise yeşil kategorisinde aranıyordu.

DEAŞ Üzerine Yapılan Başarılı Operasyonlar

DEAŞ terör örgütüne karşı uzun süreli istihbarat çalışmaları yürütüldü. MİT'in belirlediği hedeflerden biri olan DEAŞ'ın olası eylem hazırlığında olan sözde sorumlusunun, Halep'te yakalandığı bildirildi. Türkiye genelinde DEAŞ'a yönelik 7 operasyona destek verildi ve bu operasyonlar sonucunda 62 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'ye Karşı Sıkı Takip

MİT, FETÖ'nün aktif yapılanmasını hedef alan çalışmalarını 2024 boyunca kesintisiz sürdürdü. Yapılan 12 operasyonda, toplamda 642 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonlar arasında, 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay ve örgütün mahrem imamı da yakalandı.

Casusluk Şebekelerine Darbe

Yabancı istihbarat servislerine bilgi sızdırmaya çalışan casusluk şebekelerine karşı da önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 66 kişi yakalanırken, önemli bir kısmının Çin, Fransa ve İsrail ile bağlantılı olduğu belirlendi. Mossad'ın Türkiye'deki para ağını yöneten Liridon Rexhepi de gözaltına alınan kişiler arasında.

Tarihi Rehine Takası Operasyonu

MİT, 1 Ağustos'ta İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen en büyük takas operasyonuna başarıyla imza attı. Operasyon sonucunda, ABD ile Avrupa ülkelerinden gelen toplam 26 kişi Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan bu operasyonda, 10 rehine Rusya'ya, 13 rehine Almanya'ya ve 3 rehine ise ABD'ye gönderildi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki adil politikası ve uluslararası barış için attığı adımlar, bu operasyonda belirleyici rol oynadı.

İLGİLİ HABERLER

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı'dan Fahiş Fiyat Artışlarına İlişkin Açıklamalar
2
Ekonomi Yönetimi, Emekli Aylıkları ve Asgari Ücret Konularını Değerlendirdi
3
2024'te Irak'ta Öne Çıkan Gelişmeler: İran Saldırısı, PKK Yasağı ve Erdoğan'ın Ziyareti
4
Fransa Başbakanı Bayrou, Mayotte Adası'nı Kasırga Ziyaretiyle Gündeme Getirdi
5
Meksika'da 11 Mezarda 15 Ceset Bulundu: Sınırda Uyuşturucu Çatışması İzleri
6
İstanbul Adliyeleri 2024'te Türkiye'nin Yargı Gündeminde Öne Çıkıyor

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı