MİT, Terörle Mücadelede Önemli Başarılar Elde Etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2024 yılında düzenlediği operasyonlarla PKK, DEAŞ ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gibi terör unsurlarına ağır darbeler indirdi. MİT, bu yıl 42 nokta operasyon gerçekleştirirken, toplamda 44 sözde sorumlu etkisiz hale getirildi.

PKK'ya Yönelik Operasyonlar

PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar, Irak'ın kuzeyinde 20, Suriye'de 15 olmak üzere toplam 42 farklı noktada icra edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 4'ü kırmızı, 1'i gri, 1'i ise yeşil kategorisinde aranıyordu.

DEAŞ Üzerine Yapılan Başarılı Operasyonlar

DEAŞ terör örgütüne karşı uzun süreli istihbarat çalışmaları yürütüldü. MİT'in belirlediği hedeflerden biri olan DEAŞ'ın olası eylem hazırlığında olan sözde sorumlusunun, Halep'te yakalandığı bildirildi. Türkiye genelinde DEAŞ'a yönelik 7 operasyona destek verildi ve bu operasyonlar sonucunda 62 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'ye Karşı Sıkı Takip

MİT, FETÖ'nün aktif yapılanmasını hedef alan çalışmalarını 2024 boyunca kesintisiz sürdürdü. Yapılan 12 operasyonda, toplamda 642 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonlar arasında, 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay ve örgütün mahrem imamı da yakalandı.

Casusluk Şebekelerine Darbe

Yabancı istihbarat servislerine bilgi sızdırmaya çalışan casusluk şebekelerine karşı da önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 66 kişi yakalanırken, önemli bir kısmının Çin, Fransa ve İsrail ile bağlantılı olduğu belirlendi. Mossad'ın Türkiye'deki para ağını yöneten Liridon Rexhepi de gözaltına alınan kişiler arasında.

Tarihi Rehine Takası Operasyonu

MİT, 1 Ağustos'ta İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen en büyük takas operasyonuna başarıyla imza attı. Operasyon sonucunda, ABD ile Avrupa ülkelerinden gelen toplam 26 kişi Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan bu operasyonda, 10 rehine Rusya'ya, 13 rehine Almanya'ya ve 3 rehine ise ABD'ye gönderildi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki adil politikası ve uluslararası barış için attığı adımlar, bu operasyonda belirleyici rol oynadı.