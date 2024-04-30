MİT Başkanı İbrahim Kalın, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ziyaret gerçekleştirdi. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edilen Kalın, önemli konuları ele almak üzere Somali Cumhurbaşkanlığı'nda görüşmelere başladı.



Görüşme kapsamında, güvenlik ve istihbarat alanlarındaki işbirliği ile özellikle Eş-Şebab terör örgütüyle mücadele stratejileri masaya yatırıldı. Bölgesel istikrarın sağlanması ve Türkiye ile Somali arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, görüşme sırasında, Somali hükümetinin, terörle mücadele gibi güvenlik alanlarında Türkiye ile olan işbirliğine öncelik verdiğini belirtti.