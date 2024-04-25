MİT destekli operasyonda IŞİD’in sözde sorumluları olan 2 kişi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından sağlanan istihbaratla, Barış Pınarı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü IŞİD’in sözde sorumlusu olan 2 kişi Suriye Milli Ordusu tarafından ele geçirildi.

Gelen bilgiye göre, terör örgütü IŞİD’in Şam Vilayeti'ne bağlı para trafiğini yöneten sözde sorumluları "Abu Bekir El Kureyşi" kod adlı Ziyad El Hacci ve "Abu El Bera" kod adlı Musa Muhammed El Habib, Suriye Milli Ordusu’na bağlı olarak faaliyet gösteren yerel güvenlik güçleri tarafından yakalandı.