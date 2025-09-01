MİT Koordinasyonunda Siber Dolandırıcılık Operasyonu: Ö.Ş. Tutuklandı

Operasyon ve soruşturma süreci

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen operasyonda siber dolandırıcılık örgütü elebaşı Ö.Ş. yakalandı.

Güvenlik kaynaklarına göre MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu, vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık yapılanması tespit edildi. Yapılan teknik incelemelerde örgütün kişisel verileri kötüye kullanarak dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

Yöntemler ve teknik bulgular

İncelemeler, şebekenin özel olarak geliştirilen yazılımlar aracılığıyla e-ticaret platformlarına otomatik olarak sahte ilanlar yüklediğini ortaya koydu. Bu ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ve fatura gibi belgeler düzenlenerek kurulan güven duygusuyla dolandırıcılık yapıldığı saptandı.

Ayrıca ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresi, konum bilgileri ve çevrim içi hareketlerinin kayda alındığı tespit edildi. Bu verilerle hedeflenen kullanıcı profilleri oluşturularak saldırılar daha geniş kitlelere yönlendirildi.

Kurumsal iş birlikleri ve etkiler

Soruşturmaya Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil edildi. USOM'un sağladığı teknik destekle örgütün kullandığı altyapı tespit edilirken, MASAK'ın yürüttüğü mali incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı.

Tespitler doğrultusunda, dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı belirlenen yaklaşık 1250 internet sitesi erişime kapatıldı.

Gözaltı ve tutuklama

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan örgüt elebaşı Ö.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ulusal güvenlik boyutu

Yapılan incelemede, söz konusu yapılanmanın sadece bireysel mağduriyetlerle sınırlı kalmadığı; ekonomik düzeni hedef alarak vatandaşların finansal güvenliğini zedelemeye yönelik girişimler içerdiği ve ulusal güvenlik açısından önem taşıyan bir boyuta ulaştığı görüldü.

