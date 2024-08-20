Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

MİT, PKK'nın Dron Saldırılarına Katılan Teröristi Irak'ta Yok Etti

MİT, Hakurk bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda PKK'lı terörist Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:01
MİT, PKK'nın Dron Saldırılarına Katılan Teröristi Irak'ta Yok Etti

MİT'ten Önemli Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Hakurk bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla terörist Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi. Azak, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılında katılan bir birey olarak biliniyor.

Terörist Biyografisi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Zilan Azak, eğitimini yarıda bıraktıktan sonra terör örgütüne katılarak çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif, gözetleme ve dronla saldırı düzenleme gibi kritik görevlerde yer aldığı bildirilmektedir.

Operasyon Detayları

MİT, Azak’ı uzun süre takip ettikten sonra, Hakurk bölgesinde düzenlediği nokta operasyon sırasında başarılı bir şekilde etkisiz hale getirdi. Geride bıraktığı izler, Azak'ın örgütteki önemli rolünü ve dronlu saldırılardaki etkinliğini ortaya koymaktadır.

İLGİLİ HABERLER

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

Final sezonu ekranlara veda eden dizi izlenme rekorı kırdı!

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

En az 40 bin TL maaş ile KPSS'li/KPSS'siz personel alım ilanı şimdi yayınlandı!

İŞKUR ilanı az önce duyurdu: 81 ilde KPSS'siz en az 35 bin TL maaş ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı

TL Mevduat Faiz Oranları Yükselişte: 200 Bin TL Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

BİM 20 Ağustos indirimli ürünler kataloğu dolu dolu: Süt, gıda ve içecek ürünlerinde büyük indirim

Final sezonu ekranlara veda eden dizi izlenme rekorı kırdı!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

1 ay sonra 45 bin TL hesabınızda! Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte banka banka faiz getirileri

İŞKUR'dan dev personel alımı! Binlerce meslek yüzbinlerce kişi için iş fırsatı az önce başladı

20 Ağustos 2024 Salı günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları