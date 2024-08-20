MİT, PKK'nın Dron Saldırılarına Katılan Teröristi Irak'ta Yok Etti

MİT'ten Önemli Operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Hakurk bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla terörist Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi. Azak, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılında katılan bir birey olarak biliniyor.
Terörist Biyografisi
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Zilan Azak, eğitimini yarıda bıraktıktan sonra terör örgütüne katılarak çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif, gözetleme ve dronla saldırı düzenleme gibi kritik görevlerde yer aldığı bildirilmektedir.
Operasyon Detayları
MİT, Azak’ı uzun süre takip ettikten sonra, Hakurk bölgesinde düzenlediği nokta operasyon sırasında başarılı bir şekilde etkisiz hale getirdi. Geride bıraktığı izler, Azak'ın örgütteki önemli rolünü ve dronlu saldırılardaki etkinliğini ortaya koymaktadır.