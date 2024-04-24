MİT ve İstanbul Emniyeti'nden PKK/KCK operasyonu: Almanya yapılanmasının sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak İstanbul'da yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kaynaklarına göre, terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, uzun süredir takip ettikleri PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu Saim Çakmak'ı İstanbul'da yakaladı.

MİT'in uzun süreli takibi sonucunda düzenlenen operasyon neticesinde yakalanan Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çakmak'ın terör örgütünün yurtdışı faaliyetlerinde aktif rol aldığı belirlendi.