Bist 100
9.722,09 0%
DOLAR
32,56 0,03%
EURO
34,89 0,02%
ALTIN
2.416,11 -0,08%

MİT ve İstanbul Emniyeti'nden PKK/KCK operasyonu: Almanya yapılanmasının sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu Saim Çakmak İstanbul'da tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 22:37
MİT ve İstanbul Emniyeti'nden PKK/KCK operasyonu: Almanya yapılanmasının sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak İstanbul'da yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kaynaklarına göre, terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, uzun süredir takip ettikleri PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu Saim Çakmak'ı İstanbul'da yakaladı.

MİT'in uzun süreli takibi sonucunda düzenlenen operasyon neticesinde yakalanan Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çakmak'ın terör örgütünün yurtdışı faaliyetlerinde aktif rol aldığı belirlendi.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan emekliye ah vah çektirtecek gelişme! 'Temmuz zammı hiç de beklediğiniz gibi olmayacak'

Cebinde Bankkkart'ı olanlara duyuruldu! 23.59'a kadar bunu yapmayan pişman olacak

Sıfır otomobil almak isteyenlerin aradığı liste! 1 milyon TL'den ucuz sıfır otomobiller

Altın fiyatları bir düştü bir kalktı! Uzman isim altının 1 ay sonraki kaderini yazdı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Annelere aylık 11.290 TL maaş bağlanıyor! SGK bunu yapana 12 ay kesintisiz ödeyecek

Altın fiyatları bir düştü bir kalktı! Uzman isim altının 1 ay sonraki kaderini yazdı!

Emeklinin cebini şenlendiren zam yolda! SGK uzmanı Temmuz zammını erken sızdırdı

Sıfır otomobil almak isteyenlerin aradığı liste! 1 milyon TL'den ucuz sıfır otomobiller

Kadir Dede 29 Nisan’da Route Coffe’de!

81 ilde tapusu olanlar dikkat! Bunu yapana devlet her ay kira ödeyecek!

Ciltteki kırışıklıkları ütü gibi açıyor! Doğadan gelen doğal kırışıklık kremi

Memurların yeni gözdesi SUV model oldu! İşte dikkat çeken fiyatı

Emekli maaşlarına Nisan ayarı! Hesaplar değişti: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Elinde TL'si olup bunu yapan ah vah edecek! Uzmanlar bas bas bağırdı

Cebinde Bankkkart'ı olanlara duyuruldu! 23.59'a kadar bunu yapmayan pişman olacak

Bakanlıktan emekliye ah vah çektirtecek gelişme! 'Temmuz zammı hiç de beklediğiniz gibi olmayacak'